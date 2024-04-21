FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇAYKUR’dan ’çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısı

ÇAYKUR’dan ’çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay İşletmeleri Müdürlüğü (ÇAYKUR) bu yıl üreticilerin çaylarındaki verimin ve kalitenin düşmemesi için çaylarını kendilerini toplaması için çağrıda bulundu.

ÇAYKUR’dan ’çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısı

2024 yılının yaş çay sezonuna verimli bir şekilde başlamak isteyen çay müstahsilleri öncelikli olarak çaylarını budayarak işe başladı. Çay budamalarının hemen ardından üreticiler tarafından arazilerde gübreleme işlemi gerçekleştirilirken, ÇAYKUR’un Mayıs ayında başlatması planlanan yaş çay kampanyası için üreticiler son hazırlıklarını tamamlıyor.

ÇAYKUR kampanya öncesinde üreticilere çayın veriminin ve kalitesinin düşmemesi için işçilerin yerine kendilerinin kesmesini tavsiye ederken, aynı zamanda ÇAYKUR bu yıl üreticilerin çay alım yerlerine getirdikleri çaylarda yabancı ot bulunması durumunda o çayları almayacaklarını ifade etti.

7ba07410-4ae5-40b6-91ee-acfb1efed4c5

“ÇAYIN GERİ KALMAMASININ ASIL NEDENİ TOPLAMA TEKNİĞİNDEN KAYNAKLIDIR”

Çayın 100. yılında üreticilerin çay hasatlarının kendilerinin yapmasının ürünlerindeki kalite ve verimi daha çok arttıracağını ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Çay gelme durumu 15-20 gün içerisinde tamamlanır. Mayıs’ın ikinci haftası büyük ihtimalle kampanyayı açacağız. Kampanyaya şu anda hazır durumdayız. Fabrikalarımızın bakım ve onarımları tamamlandı. Üreticilerimize 100. yıl baskısıyla, bu yıl hiç olmazsa çayımıza verilmesi gereken değeri vererek kendimiz toplayalım. Hasadı kendimiz yapalım. Çayı başkalarına toplatmamızdan ötürü çayda gerileme var. Odunsu kısma kadar inildiği için çay henüz patlamamış. Çayın geri kalmamasının asıl nedeni toplama tekniğinden kaynaklıdır. Bu yıl bir ot var. Bazı bölgelerde çok çıkıyor." açıklamasını yaptı.

09615b9b-700e-435b-a596-a5609f78b6cb

"100. YILDA ÇAYI KENDİMİZ TOPLAYALIM"

Alim şu ifadeleri kullandı:

"Çayın yüzeyine çıkmış. Gelişmesini engelliyor ver o bölgelerde çay geriden geliyor. O bölgelerde eskiden çay erken gelirken şimdi geriye kalacak. Telgraf otu denen ot yüzünden. Otların temizlemeden çay hasadı yapılmasın istiyoruz. Ayrıca bu yıl kesinlikle kaliteden ödün vermeyeceğiz. 100. yılda sağlıklı bir üretim yapmayı düşünüyoruz. İlk yıllarda nasıl değerli tutuluyorsa aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Yabancı ot bulunan çayları almamaya gayret göstereceğiz. Üreticilerimiz ne kadar çaya önem verirlerse hep birlikte sağlıklı bir kampanya geçireceğiz. 100. yılda çayı kendimiz toplayalım. Çayın kalitesini de verimini de arttıracağız. Bizim çaydan başka stratejik ürünümüz yok. Bölgede çay bizim damarlardı ki kanımız gibidir” ifadelerini kullandı.

d5f79151-a1ce-45c0-9467-22f75fd08db3

“20 TL OLSUN İSTERİM”

Gübreleme işlemlerini yaptıklarını söyleyen üretici Nurgül Topçu ise, “Çay mevsimi geldi. Biz köylüyüz ve köyümüzün ürünü bu. Ciddi bir gelir kaynağı. Ürünlerimiz toplayarak satıyoruz. Şu anda Mayıs ayına yaklaşıyoruz. Çay alım yerleri açılacak. Çaylarımız daha da büyüyecekler. Toplamadan önce gübremizi veriyoruz. Böyle giderse çay erkenden gelecek gibi gözüküyor. Gönül ister ki güzel bir fiyat verilsin. 20 TL olsun isterim. Çok fazla çayım yok” şeklinde konuştu.

(İHA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecekBakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek
Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor: Yeni yatırım fırsatları doğabilirAlmanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor: Yeni yatırım fırsatları doğabilir
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artışOtomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Anahtar Kelimeler:
Çay Çaykur
En Çok Okunan Haberler
Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Peş peşe IBAN uyarıları gelmeye devam ediyor: Hukuki mağduriyetlere neden olabilir!

Peş peşe IBAN uyarıları gelmeye devam ediyor: Hukuki mağduriyetlere neden olabilir!

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak boykot çıkışı!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak boykot çıkışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.