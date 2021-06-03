FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇAYKUR'dan kota açıklaması

ÇAYKUR'dan kota açıklaması

03.06.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden "Üreticilerimiz müsterih olsun, ÇAYKUR açıkladığı kota oranında çayın alımını gerçekleştirecektir" açıklaması yapıldı.

ÇAYKUR'dan kota açıklaması

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay sezonu başladığı günden itibaren her türlü basın yayın, internet platformları ve sosyal medya iletişim mecraları üzerinden ÇAYKUR'a yönelik yıpratma politikası uygulandığı belirtildi.

ÇAYKUR'un üreticisini hiçbir şekilde bir yerlere veya birilerine muhtaç etmek için art niyetli üretim planlaması yapmayacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi,

"ÇAYKUR'un çabası, çay üretiminin bütün dönemlerinde olduğu gibi üreticilerimizin menfaatine yönelik iyi niyet üzerine olmuştur. Kontenjan olayı yaş çayda yaşanan rekolte artışıyla işletme kapasitesinin yetersiz kalması sonucu mecburen uygulamaya konulmuş ve bu yolla çay hasadı zamana yayılarak kısa süreli geçici çözümler bulunmuştur. ÇAYKUR, sürgün dönemlerini kısaltarak üreticilerimize hasat kolaylığı sağlamak ve satın aldığı yaş çayı mümkün olduğu en kısa süre içerisinde taze işlemek için son yıllarda 6 bin 200 ton olan günlük yaş çay işleme kapasitesini 9 bin 50 tona çıkarmıştır."

'ÇOK KISA SÜREDE ÇAYIMIZI VERELİM'

İşleme kapasitesi artışının 150 ton günlük işleme kapasiteli 20 adet yeni fabrikaya karşılık geldiği kaydedilen açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada 10 bin tonun üzerinde yaş çay işleme kapasitesine ulaşan özel sektör firmalarını da hesaba dahil ettiğimizde bile kontenjan gerçeği yine önümüzde durmaktadır. Görüldüğü gibi kontenjanın yine de gündeme gelmesi kapasitenin yetersizliğinden ziyade, genel eğilimin 'Çok kısa sürede çayımızı verelim.' düşüncesinden kaynaklandığı bir gerçektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yaş çay sektöründe yılda ortalama 1 milyon 400 bin ton rekoltesi gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Son yıllarda alımların 750 bin tonu ÇAYKUR tarafından, kalanı ise özel çay firmaları tarafından yapılmaktadır. Teknik imkanlar ve işleme kapasitemizin bugünkü gerçekleri, 750 bin tonların üzerine çıkmamızı engellemektedir. Ancak sürgün dönemleri öncesinde çay sektörünün genelinde fiyat regülasyonu için kota miktarını mümkün olduğunca yüksek tutan ÇAYKUR, sürece olumlu katkı sağlamaktadır. Çay hasadı, 3-5 güne sığdırılacak bir boyutta ve imkan dahilinde değildir. Ancak kontenjan ve kota uygulaması, birileri tarafından her yıl hatta her sürgün döneminde ısrarla gündeme getirilerek çok farklı olumsuz neticeler için kullanılmaktadır. Değerli üreticilerimizden istirhamımız; dışarıdan gelerek veya üreticilikle ilgisi olmayan kişi veya grupların meseleyi tam soruşturup öğrenmeden yarım yamalak bilgilerle zihin bulandıran maksatlı açıklamalarını dikkate alarak onların yanlış yönlendirme çabalarına itibar etmesinler. Üreticilerimiz müsterih olsun, ÇAYKUR açıkladığı kota oranında çayın alımını gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyorMilyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Emeklilere 500 TL seyyanen zam talebi!

Emeklilere 500 TL seyyanen zam talebi!

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.