ÇAYKUR'dan kota açıklaması

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay sezonu başladığı günden itibaren her türlü basın yayın, internet platformları ve sosyal medya iletişim mecraları üzerinden ÇAYKUR'a yönelik yıpratma politikası uygulandığı belirtildi.

ÇAYKUR'un üreticisini hiçbir şekilde bir yerlere veya birilerine muhtaç etmek için art niyetli üretim planlaması yapmayacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi,

"ÇAYKUR'un çabası, çay üretiminin bütün dönemlerinde olduğu gibi üreticilerimizin menfaatine yönelik iyi niyet üzerine olmuştur. Kontenjan olayı yaş çayda yaşanan rekolte artışıyla işletme kapasitesinin yetersiz kalması sonucu mecburen uygulamaya konulmuş ve bu yolla çay hasadı zamana yayılarak kısa süreli geçici çözümler bulunmuştur. ÇAYKUR, sürgün dönemlerini kısaltarak üreticilerimize hasat kolaylığı sağlamak ve satın aldığı yaş çayı mümkün olduğu en kısa süre içerisinde taze işlemek için son yıllarda 6 bin 200 ton olan günlük yaş çay işleme kapasitesini 9 bin 50 tona çıkarmıştır."

'ÇOK KISA SÜREDE ÇAYIMIZI VERELİM'

İşleme kapasitesi artışının 150 ton günlük işleme kapasiteli 20 adet yeni fabrikaya karşılık geldiği kaydedilen açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada 10 bin tonun üzerinde yaş çay işleme kapasitesine ulaşan özel sektör firmalarını da hesaba dahil ettiğimizde bile kontenjan gerçeği yine önümüzde durmaktadır. Görüldüğü gibi kontenjanın yine de gündeme gelmesi kapasitenin yetersizliğinden ziyade, genel eğilimin 'Çok kısa sürede çayımızı verelim.' düşüncesinden kaynaklandığı bir gerçektir." değerlendirmesinde bulunuldu.