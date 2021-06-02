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Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

02.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler İlçesinde yerel televizyonda haber spikerliği yaptıktan sonda 3 yıl önce hayvan çiftliği kuran Asel Ceyhan, 'İnsanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmak daha iyi' diyerek bu işi seçtim. 10 yıl sonra Türkiye'de hayvancılık yapan tüm insanlar beni tanıyacak" dedi.

Hakim baba ve maliyeci annenin çocuğundan birisi olan Asel Ceyhan, ortaokul ve liseyi tamamladıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü kazandı.

Buradaki eğitimini 2010 yılında tamamlayan Ceyhan, çocukluk hayali olan televizyon spikerliğe ilk adımı attı. Malatya, İzmir ve Aydın'da yerel televizyon kanallarında toplam 7 yıl haber spikerliği yaptı.

Hayallerinden birinin de kendi işini kurmak olduğunu belirten Ceyhan, TV kanalı, kafe, restoran ve düğün salonu gibi bir işyeri açmayı planlarken aklına, 'insanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmak daha iyi' düşüncesiyle kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde kendilerine ait 2 dönümlük arazi üzerine büyükbaş hayvan çiftliği kurmak geldiğini söyledi.

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Spikerliği bırakan Ceyhan, kolları sıvayıp çizmeleri ayağına giyerek önce 120 metrekarelik bir alan yapıp, hayvan pazarından 7 dana alarak başladığı çiftlikte şimdi 400 metrekare alanda 50 süt inek besliyor.

Hayvanların doğumu dahil her işi yapan Asel Ceyhan, şimdi de onlara daha iyi bakabilmek için Eskişehir Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı'nda dışardan eğitim alıyor.

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'SEN BU İŞİ YAPAMAZSIN' DEDİLER

Hayvancılığın güzel bir meslek olduğunu ancak zor olduğunu belirten Asel Ceyhan, "Hayvancılık özveri ve büyük emek isteyen bir iş.

İşimi severek yapıyorum. İnekler, doğum yaptığı zamanlarda çalar saati kurup, geceleri 10 kez kontrol ediyorum. Doğumunu, sağımını, hayvanları kamyona yükleyip, indirebiliyorum. Bu işe ilk başladığım zaman çevremden bana dediler ki 'Sen bu işi yapamazsın. Bu güç isteyen bir iştir' dediler. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim.

Ben bu işi yapacağım dedim. Şimdi bana yapamazsın diyenlerin bazıları işi bıraktı. Bazıları da hayvan pazarına giderken beni de alım satımda yardıma çağırıyor. Ben de onları kırmayarak gidiyorum ve elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum."

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'10 YIL SONRA HAYVANCILIK YAPAN HERKES BENİ TANIYACAK'

İşinde iddialı olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Hedeflerimden bahsetmeyi çok fazla sevmiyorum ama 10 yıl sonra Türkiye'de hayvancılık yapan tüm insanlar beni tanıyacak diyebilirim. Spikerlik ve hayvancılık arasında bir kıyaslama yapamam çünkü küçüklüğümden beri hayalim haber spikeriydi.

O yönde hayallerimi gerçekleştirdim. Televizyonun her alanında çalıştım. Şimdi de hayalim bu işi büyütmek ve çok ileri bir seviyeye taşımak. Burada yapılacak her şeyi ben tek başıma yapabiliyorum. Hayvanların doğumunu ve tedavisini yapıyorum. Veteriner sadece buraya tohumlamak için geliyor.

Hatta beni çevremdeki hayvancılık yapanlarda doğum esnasında yardıma çağırıyor. İşim yoksa seve seve gidiyorum. Komşuların hayvanlarına bazen ücretsiz olarak tedavi için bile gidiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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