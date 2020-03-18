FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Trabzon kurası çekiliyor!

Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Trabzon kurası çekiliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle Çaykur işçi alımı kura çekimi Trabzon'da spor salonunda adayların katılımı olmadan gerçekleştiriliyor. Fabrikalara başvuran işçi adaylarının arasından isimler çekiliyor ve noter huzurunda ilan ediliyor. İşte Trabzon'daki Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın...

Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Trabzon kurası çekiliyor!
  • Korona virüs önemleri kapsamında Türkiye’de pek çok resmi kura çekimi adayların katılımı olmaksızın noter huzurunda online canlı yayın ile belirleniyor. Bunlardan biri de Trabzon'da yapılan Çaykur işçi alımı kura çekimi. Her fabrika için ayrı ayrı yapılan çekiliş sonuçlarını adaylar canlı yayından takip ediyorlar.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ONLİNE CANLI YAYIN

ÇAYKUR’DAN KURA ÇEKİMİN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.

Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Koronavirüs temassız kart kullanımını yüzde 23 arttırdıKoronavirüs temassız kart kullanımını yüzde 23 arttırdı
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çakur kura çekimi, Trabzon, canlı yayın,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PTT'den emeklilere promosyon ödemesi açıklaması

PTT'den emeklilere promosyon ödemesi açıklaması

Koronavirüs temassız kart kullanımını yüzde 23 arttırdı

Koronavirüs temassız kart kullanımını yüzde 23 arttırdı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Fırıncılardan koronavirüse karşı 'ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın' çağrısı

Fırıncılardan flaş koronavirüs çağrısı!

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

Bakan Selçuk'tan evde bakım ve engelli raporları açıklaması

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.