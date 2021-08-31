FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çaykur, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Çaykur, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

31.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Çaykur, temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Basına konuşan Alim, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını söyledi.

ÖDEMELER YARIN

Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödemeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Alim, ödemelerin tamamının yarın tamamlanacağını ifade ederek, mayıs ayı organik yaş çay farkı olarak 19 milyon 841 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Siparişi bir yıl önceden alınıyor! Talep yağıyor, kilosu 1200 liraSiparişi bir yıl önceden alınıyor! Talep yağıyor, kilosu 1200 lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Kârı %3 artışla 40.2 milyar TL olduKârı %3 artışla 40.2 milyar TL oldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Erdoğan imzaladı! 5 ilde borçlar ertelendi

Erdoğan imzaladı! 5 ilde borçlar ertelendi

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Aşı olmayan çalışan işten çıkartılabilir!

Aşı olmayan çalışan işten çıkartılabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.