ÇAYKUR ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: 15 Ağustos çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL ? Çaykur’dan üçüncü zam

Çaykur tarafından çay fiyatlarına üç ayda 3. kez zam yapıldı. Zamlı çay fiyatları 15 Ağustos 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yetkililer artan maliyetler ve enflasyon oranı göz önüne alındığında yapılan zammı makul bulduklarını belirttiler. İşte 15 Ağustos 2023 Salı günü itibarıyla güncellenen zamlı çay fiyatları...

ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM MI GELDİ?

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Haziran’dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı.

ÇAY FİYAT LİSTESİ ŞİRKETLERE GÖNDERİLİYOR

Edinilen bilgiye göre yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

