FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇAYKUR ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: 15 Ağustos çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL ? Çaykur’dan üçüncü zam

ÇAYKUR ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: 15 Ağustos çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL ? Çaykur’dan üçüncü zam

15.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı çay fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayının başında yapılan yüzde 43 zam sonrası Temmuz'da yeni bir zam daha gelmişti. Çay tiryakilerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Fiyatlar güncellendi. Çaykur’un üç ayda yaptığı üçüncü zammın ardından birçok kişi internette "15 Ağustos çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte zamlı çay fiyatları...

ÇAYKUR ZAMLI ÇAY FİYATLARI 2023: 15 Ağustos çay fiyatları ne kadar oldu, kaç TL ? Çaykur’dan üçüncü zam

Çaykur tarafından çay fiyatlarına üç ayda 3. kez zam yapıldı. Zamlı çay fiyatları 15 Ağustos 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yetkililer artan maliyetler ve enflasyon oranı göz önüne alındığında yapılan zammı makul bulduklarını belirttiler. İşte 15 Ağustos 2023 Salı günü itibarıyla güncellenen zamlı çay fiyatları...

ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM MI GELDİ?

Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Haziran’dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı.

ÇAY FİYAT LİSTESİ ŞİRKETLERE GÖNDERİLİYOR

Edinilen bilgiye göre yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Moody's Türk bankalarının kredi notunu değiştirdi! Negatiften durağana çevrildi Son dakika | Moody's Türk bankalarının kredi notunu değiştirdi! Negatiften durağana çevrildi
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Yeni bir eylem planı...Cevdet Yılmaz tarih verdi: Yeni bir eylem planı...
Baydöner halka arz ne zaman? Talep toplama başladı!Baydöner halka arz ne zaman? Talep toplama başladı!
Anahtar Kelimeler:
Çaykur çay fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.