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Cebe havale limiti ne kadar? Cepbank cebe havale limiti artırma nasıl yapılır?

23.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka hesabına gerek olmadan bir kişiye cep telefonu üzerinden para gönderme imkânı sunan cebe havale uygulaması, kullanım kolaylığı sebebiyle yoğun ilgi görüyor. Cebe havale limiti ise bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Cebe havale limiti ne kadar, nasıl artırılır?

Cebe havale limiti ne kadar? Cepbank cebe havale limiti artırma nasıl yapılır?

Bir kişinin cep telefonuna para gönderme işlemi cebe havale ya da cepbank olarak isimlendirilir. Para gönderilen kişinin cep telefonu numarasına kısa mesajla bir kod iletilir. Mesajı alan kişi bu kod ile o bankanın herhangi bir bankamatiğinden kendisine transfer edilen parayı hızlı ve kolay bir şekilde çekebilir. Paranın çekilebilmesi için gerekli olan tek kullanımlık şifre ise 24 saat için geçerli olur.

Cebe havale limiti ne kadar?

Cebe havale işlemlerinde günlük, haftalık ve aylık olmak üzere belli limitler vardır. Bu limitler bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte 500 TL ile 3 bin TL arasında değişkenlik gösterir.

Ziraat Bankası ve İş Bankası’nda;

  • Günlük en fazla 500 TL ve en fazla iki adet işlem,
  • Haftalık en fazla 1.000 TL ve en fazla 4 adet işlem,
  • Aylık en fazla 1.500 TL ve en fazla 6 adet işlem,*

Yapı Kredi, Garanti ve Vakıfbank’ta ise;

  • Günlük en fazla 1.000 TL ve en fazla 2 adet işlem,
  • Haftalık en fazla 2.000 TL ve en fazla 4 adet işlem,
  • Aylık en fazla 3.000 TL ve en fazla 6 adet işlem gerçekleştirilebiliyor.**

Cepbank limit artırma nasıl yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi cepbank ile para gönderme hizmetinde bankaların belirlediği günlük, haftalık ve aylık işlem limitleri bulunuyor. Bu limitler en üst limitlerdir ve kişiden kişiye farklılık göstermez. Bu limitlerin altındaki para gönderme işlemleri ise sorunsuz şekilde gerçekleştirilir.

Cebe havale kaç dakikada hesaba geçer?

Cebe havale işleminde zaman kısıtlaması yoktur. 7 gün 24 saat cebe havale işlemi yapmak mümkündr. Parayı gönderen kişinin talimatı vermesinin ardından alıcıya mesaj ulaşmasıyla para hemen çekilebilir.

Cebe havale edilen para çekilmezse ne olur?

Cebe havale ile gönderilen paranın, alıcı tarafından 24 saat içerisinde çekilmesi gerekir. Bu süre içinde çekilmeyen para, göndericinin hesabına iade edilir.

Cebe havale nasıl iptal edilir?

Cebe havale işlemi ile gönderilen para, karşıdaki kişi tarafından 24 saat içinde çekilmezse işlem otomatik olarak iptal edilir ve para hesaba iade edilir. Bazı bankalar cebe havale işlemini İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Çağrı Merkezinden iptal etme imkânı da sunuyor.

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