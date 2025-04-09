Çekirdekten yapılıyor, fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor! Brezilya'dan gelen özel malzeme tek tek işleniyor...

Erzincan’ın tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya’dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. Aydın, Erzincan merkezde 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Daha sonra tespih üreten ve siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti.

"KUKA AĞACININ MEYVESİNDEN YAPILAN TESPİHLER İLGİ GÖRÜYOR"

Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan’da yapılan tespihler yurtdışından da ilgi görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

"BU MEYVE DOĞAL BİR ÜRÜNDÜR"

Mehmet Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"PİYASADA DEĞERİ 100 BİN LİRAYI BULAN OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA TESPİHLER VAR"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihlerde var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" dedi.