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Çekya’da banka sistemindeki hata müşterilerin bakiyelerini eksiye düşürdü

08.08.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da özel bir banka, sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesaplarına milyonlarca kron eklerken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düşürdü.

Çekya’da banka sistemindeki hata müşterilerin bakiyelerini eksiye düşürdü

Çekya’da özel bir bankanın sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesap bakiyeleri etkilendi.

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Sistemdeki hata nedeniyle bazı müşterilerin hesaplarına milyonlarca kron eklenirken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düştü. Sistemdeki hata yaklaşık 6 saat sürerken, müşteriler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

"TANRI DUALARIMI KABUL ETTİ"

Hesaplarındaki bakiyenin değiştiğini fark eden bir banka müşterisi sosyal medya hesabı üzerinden hesabının fotoğrafını paylaşarak, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Tanrı dualarımı kabul etti” dedi.

Diğer bir müşteri ise, “Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

HESABI ÖDEYEMEYEN BİR MÜŞTERİ TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Hırvatistan’da tatilde iken hesap bakiyesi sistemsel hata nedeni ile eksiye düştüğü için bulunduğu mekanda hesap ödeyemeyen bir müşteri ise, bankayı dava edip ciddi bir tazminat talep edeceğini bildirdi.

"HARCANAN PARALARIN İADE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Banka yetkilisi Katerina Petko yaptığı açıklamada, “Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Hata sonucu müşteriler tarafından harcanan toplam tutar hakkında bilgi verilmedi. (İHA)

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