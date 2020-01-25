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Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, havacılık alanında Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık gibi önemli yatırımlara imza atan Gökçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen, ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulundu.BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen GUHEM projesi açılış için gün sayıyor.

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, havacılık alanında Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık gibi önemli yatırımlara imza atan Gökçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen, ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulundu.
BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen GUHEM projesi açılış için gün sayıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 25 yıllık Alman uçak fabrikası Aquila’yı satın alarak havacılık alanında büyük bir atılıma imza atan Gökçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen ile GUHEM’de bir araya geldi. Başkan Burkay, aynı zamanda BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Celal Gökçen’e GUHEM’deki çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.
Başkan Burkay, 2018 yılında temeli atılan merkezin uzay ve havacılık alanında Avrupa’nın en iyi, dünyada ise en iyi 5 merkez arasında yer aldığını söyledi. Merkezin 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak maksadıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek, havacılık akademisi ve inovasyon laboratuvarları bulunuyor. GUHEM, gerek interaktif düzenekleri, gerek havacılık eğitimine alt yapı katkısı ve gerekse de kent kimliğine değer katan uluslararası ödüllü mimarîsi ile dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeye adaydır. Bursa’mızın ve ülkemizin vizyonunu ortaya koyan GUHEM ile Celal Gökçen gibi değerli müteşebbislerin de uzay havacılık alanındaki yatırımlarına katkı sağlayacak iş birliklerine her zaman hazırız” dedi.
Bursa Yenişehir’de gerçekleştirecekleri uçak fabrikası yatırımının ardından büyük bir sivil havacılık okulu yatırımı yapmak için gün saydıklarını belirten Celal Gökçen, BTSO’nun GUHEM projesinin yüksek imkânlarından istifâde ederek ortak çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti. GUHEM’in büyük bir vizyon örneği olduğunu aktaran Gökçen, “BTSO tarafından hayata geçirilen bu proje, Bursa ve Türkiye için katma değer üretecek çalışmalar arasında. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzay havacılık alanında gelişim kat edebilecekleri çok geniş imkânlara sahip bir tesis oluşturulmuş, biz de havacılık alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu alanda BTSO’nun hayata getirdiği GUHEM ile iş birliği gerçekleştireceğimiz projelerimiz olacak” dedi.

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

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