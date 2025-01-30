Çelenk siparişleri çiçekçinin kabusu oldu! Sinan Oğan, Ali Babacan, Yavuz Ağıralioğlu, Serdar Adalı! Listeyi gören şaştı kaldı ama....

Çelenk dolandırıcılığı da olur mu demeyin, gören de okuyan da şaştı kaldı. İstanbul'daki olay hem siyaset hem de spor camiasında bile ses getirdi. Küçükçekmece'deki bir çiçekçiye gelen sipariş listesi görenleri ilk başta şaşırttı.

LİSTEDEKİ İSİMLER ARASINDA KİMLER YOK Kİ

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na, Beşiktaş Bakanı Serdar Adalı'dan Sinan Oğan'a, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Malezya Büyükelçisi Mustafa Kemal'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı çelenk siparişleri için, Küçükçekmece'deki çiçekçi kolları sıvadı.

86 SİPARİŞİ TEK TEK HAZIRLADI

Oda TV'de yer alan habere göre; kendini ünlü bir iş insanı olarak tanıtan kişinin sipariş ettiği 86 çelenk siparişini tek tek hazırlayan çiçekçi, akıllara durgunluk verecek bir olayın mağduru oldu.

ÇELENK SİPARİŞLERİ 312 BİN TL TUTTU

Çiçekçi, tüm siparişleri hazırlarken tanesi 3 bin 630 TL'ye gelen 86 çelengin toplam 312 bin TL'lik ücreti ise ödenmedi.

Çiçekçi, kendisine bilinçli bir şekilde yanlış sipariş verildiğini fark edince şikayetçi oldu.