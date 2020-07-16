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Çelik ihracatçıları ABD’den ek vergi zararının iadesini talep edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Çelik ihracatçıları ABD’den ek vergi zararının iadesini talep edecek

Çelik İhracatçıları Birliği’nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Mart 2018’de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinimlerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti.

Trump daha sonra ağustos ayında Türkiye’den çelik ithalatında vergileri yüzde 50’ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın Türkiye’den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “Trump’ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aslan, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararına ilişkin şunları kaydetti:

“Trump’ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye’ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. ABD Başkanı mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz. Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız. 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 15’i ABD’ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.”

Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu belirterek, “Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018’de 8,5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi.” değerlendirmesinde bulundu.

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