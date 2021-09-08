FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeltik fiyatları açıklandı, çiftçinin yüzü güldü! İşte çeltik fiyatları

Çeltik fiyatları açıklandı, çiftçinin yüzü güldü! İşte çeltik fiyatları

08.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağı açıklaması Edirne’deki üreticileri sevindirdi.

Çeltik fiyatları açıklandı, çiftçinin yüzü güldü! İşte çeltik fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeltik alım fiyatlarıyla ilgili açıklaması Türkiye’nin çeltik üretiminin yarısına yakınının gerçekleştirildiği Edirne’de sevinçle karşılandı.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye’nin çeltik üretiminin yarısına yakını Edirne’den gerçekleştiriliyor. 500 bin dönümlük bir alanda ekim yapılan Edirne’de açıklanan fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fiyatlardan memnun olduklarını söyleyen çeltik üreticisi Salim Evren, TMO’nun çeltik alim fiyatını çok beğendiklerini aktardı.

"700- 800 KİLOGRAM BEKLİYORUZ"

Fiyatlar açıklanmamış olsaydı belki seneye bu ürünü ekemeyecek duruma gelmiş olacaklarını belirten Evren, "Bu yıl çeltiklerin çoğunda hastalık oluştu. Ama biz çeltiklerimizin bakımını iyi yaptık, hastalık olmadı. Bazı arkadaşlarımızın çeltiklerinde hastalık oluştuğu için üzgünüz. Tabi bu durumda açıklanan fiyatların talebimizi karşılayacak olması bizi mutlu etti. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ederiz. Şimdi hasat yaptıktan sonra açıklanan fiyattan alım yapılmasını bekleyeceğiz. Üründe 700-800 kilogram dekarına verim bekliyoruz. Bu yıl ürünümüzde verim güzel" ifadelerine yer verdi.

"FİYATLAR AÇIKLANDI ŞİMDİ HASAT ZAMANI"

Bu yıl dönümünden 800 kiloya yakın verim beklediklerini belirten Üretici Ahmet Evren, çeltik alım fiyatlarının açıklanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Devletin çiftçilerin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Evren, fiyatlarin açıklanmasının ardından hasat zamanını beklediklerini söyledi.
Çeltik hasadının Eylül ayının ortasından itibaren başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

45 yıl önce 150 metrekarede başladı, şimdi dünyaya makine üretip satıyor45 yıl önce 150 metrekarede başladı, şimdi dünyaya makine üretip satıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'den 1200 liraya kadar nakit desteği!İBB'den 1200 liraya kadar nakit desteği!
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldüKahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Edirne Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Galericiler açıkladı: Bir ay içinde...

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.