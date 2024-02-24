Cem Küçük’ten emekliye seyyanen zam için çarpıcı açıklama: 'Sandığı bekliyorlar’ mesajı: ‘Emeklilerden uyarı alacak ama…’

Emekli maaşları SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi için yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Milyonlar yeni zamlı maaşına kavuştu ancak rakam yeterli bulunmadı. Seçim öncesinde milyonlarca emekli seyyanen zam beklentisine girdi. Bu kapsamda emekliye seyyanen zam ile en düşük emekli maaşının 12-15 bin lira arasında olması beklentisi hakim.

Emeklilerin gözü kulağı Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrilirken Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük emekli seçmenin yerel seçimdeki etkisini değerlendirdi. İşte Cem Küçük’ün açıklamalarından öne çıkan noktalar…

“EMEKLİ SAYISI YIL SONUNDA 18 MİLYON OLACAK”

“Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunun 11 milyonu çalışmıyor 5 milyonu çalışıyor. 2024 yılı bittiğinde Türkiye'de 18 milyon emekli olacak. Bu sene 2 milyon 300 bin kişi daha emekli oluyor. Onların da bir kısmı çalışacak bir kısmı çalışmayacak gibi görünüyor.

Emekliler konusunda geçen yıla dönelim. 2023 yılının başında en düşük emekli maaşı 5.500 liraydı. AK Parti bunu 7.500 liraya çıkardı. İyiydi, o zaman memnun kalındı. Nitekim seçimlere gidildi ve AK Parti kazandı. Temmuz ayı oldu. AK Parti memurlara enflasyon farkı artı 8.000 TL seyyanen zam verdi ama emeklilere sadece enflasyon farkını verdi. Yani normal Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerine sadece enflasyon farkını verdi.

“TEMMUZ’DA 10 BİN LİRA OLMALIYDI”

Bu arada en düşük maaş alanlar ki bu saydığım 16 milyonun çoğu aslında düşük maaş alanlar. yani bugün 10.000 lira oldu işte. AK Parti kök maaş diye bir şey getirdi geçen sene. 7.500 lira alıyorlardı yine 7.500 lira aldılar. 2023 Ocak'ta 5.500 lira alınıp 7.500 liraya getirilen zamlar, kök maaş denilerek Temmuz onlara hiçbir para verilmedi. Halbuki onlar 10.000 liraya o zaman getirilebilirdi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR UNUTULDU"

Bir de Memurlara 8.000 lira veriyorsun. En düşük alanları komple unuttu. Sonra bu özel bir 100 yıl için ikramiye dendi 5.000 lira. Çalışan çalışmayan, çiftçi… Orada da bir ayrım yapıldı. Sonra herkese ödensin dedi. Çalışan çalışmayan ayrımı yapıldı ki çok büyük yanlıştı. Sonra bu yanlıştan dönüldü.

MEMUR MAAŞI İLE EMEKLİ MAAŞI FARKI AÇILDI

Ocak ayı geldi. Önce yüzde 37 denildi emeklilere. Bu arada memurlar yüzde 50'ye yakın zam aldı. En düşük maaş alanlar da 7.500 liradan 10.000 liraya geldi. 2023'ün Ocak ayında 5.500 lira alan biri şu an 10.000 lira alıyor. Yani yüzde 40'a yakın zam almış. Ama bu arada memurlar neredeyse yüzde 150'ye yakın yüzde 200’e yakın almış. Halbuki en düşük emekli maaş alanların maaşı 12-13 bin liraya gelseydi, onun dışında seyyanen 2-3 bin lira emeklilere seyyanen verilseydi adalet sağlanırdı.

"AK PARTİ’YE FATURA ÇIKACAK AMA…"

Dolayısıyla emeklilerin AK Parti'ye bir fatura çıkarmasını ben çok normal görüyorum. Bugün bir polis şu an devlette 43.000 lira alıyor ama emekli bir polis emekli olsa 23-24 bin lira alıyor. Fark yüzde 70'e kadar geldi. Bir öğretmen 39.000 lira maaş alıyor kamuda, emekli olsa 23-24 bin lira alacak.

Ben AK Parti'nin yine Anadolu'yu kazanacağını ama emeklilerden bir uyarı alacağını düşünüyorum. Yani nedir bu? Yüzde 70 aldığı yerlerde yüzde 60'a düşecektir. 60 aldığı yerlerde 53-54'e düşecektir. 55 aldığı yerlerde 47-48'e düşecektir. Mutlaka bir fatura görecekler. Ama bu şu değil: İnsanlar AK Parti'ye tepki gösteriyor diye oyunu gidip muhalefete vermeyecek. O yine o sistem içerisindeki diğer partilere, bu MHP olabilir, Yeniden Refah olabilir, başka bir parti olur, oraya gidecektir. Yani CHP'ye, İYİ Parti'ye gitme ihtimali çok mümkün görünmüyor. Ama şunu söyleyeyim AK Parti emeklilik meselesini iyi yönetemedi. Umarım bundan sonra yani yerel seçimler geçtikten sonra en azından seyyanen zam emeklilere de verilmelidir, verilmesi gerekir… Memurlarla fark bu kadar açılmaması gerekir.

Bugün en düşük maaş olan 10.000 lirayla kendi eviniz olsa bile Anadolu'da yaşamak da çok kolay değildir. O yüzden emeklilerin durumunun bence yeni dönemde sil baştan gözden geçirilmesi şart.”







