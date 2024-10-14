Cemal Engnyurt yeni vergi önerileri gündem oldu! Bakan Şimşek'e seslendi: "Bir el at kardeşim! Vergi rekortmeni oluruz"

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu son kanun teklifinde yer alan; kredi kartı, sıfır ve ikinci el araç, gayrimenkul alım satımı dahil A’dan Z’ye birçok kaleme yeni vergi ve ek ödeme getirme önerisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı ödenmesi; drone ve kol saatlerinin ÖTV kapsamına alınması gibi maddeler tepkilerin odağı haline geldi.

CEMAL ENGİNYURT'TAN YENİ VERGİ ÖNERİLERİ

Söz konusu kanun teklifine bir tepki de Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Adeta isyan eden Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek 'yeni vergi önerileri' verdi.

Enginyurt'un Sözcü TV'de yaptığı vergi önerileri, sosyal medyada çok konuşuldu.

DP'li Cemal Enginyurt'un açıklamaları şöyle,

"EKİM AYI GELDİ, HÂLÂ GÜNEŞTEN FAYDALANIYORUZ"

"Atladığı vergiler var. Mesela güneş... Almaları gerekiyor. Bu kadar güneş devam ediyor ülkede. Ekim ayı geldi hâlâ güneşten faydalanıyoruz. Mehmet bu Ekim ayı geldi hâlâ güneşten faydalanıyoruz.

Havadan, sudan Mehmetçiğim... Dört tarafımız denizlerle çevrili, vergi al.

"DEDİKODUDAN VERGİ REKORTMENİ OLURUZ DÜNYADA"

Dedikodudan mesela Mehmet. Dedikodu, Türkiye'de en fazla yapılan şey. Vergi al, kesin vergi rekortmeni oluruz dünyada.

Ya kredi kartı ne demek. Ben zaten harcıyorum vergiyi veriyorum ya. Kredi kartıyla alışveriş yapan adam vergi veriyor ve verdiği gibi kredi kartı komisyonu ödüyor.

Aldığın saat 5 bin TL'yi geçerse diyor, vergi vereceksin diyor. Ya Mehmet abi nasıl bir vicdanınız var ya? Zaten saati alırken faturayı kesiyoruz, veriyoruz ya vergiyi."