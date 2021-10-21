Cemal Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

İş yeri yönetimi ve danışmanlığıyla ilgili 2 kitabı bulunan Cemal Polat, marka ve işletmelere danışmanlık hizmeti veriyor. İşte Cemal Polat’ın biyografisi…

CEMAL POLAT KİMDİR?

1987’de Türkiye’de doğan Cemal Polat, 3 yaşından sonra ailesiyle birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşadı. İş yeri yönetimi ve danışmanlığı ile ilgili 2 kitap yazan Cemal Polat, yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yaptığı girişimler ve yatırımlarla dünya markalarına hizmet veren Cemal Polat, marka ve işletmelere değer katmak için, uluslararası danışmanlık alanında hizmet veriyor.

İşletmelerin zaman içerisinde yarattığı markayı daha yüksek bir bilinirliğe kavuşturmanın herkesin hayali olduğunu kaydeden Cemal Polat, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında; birçok pazarlama stratejisinin uygulanmasına rağmen hedefe ulaşılmadığında ‘Franchising İş Modeli’ yani bayilik verme hamlesinin işe yarayabileceğini aktardı.

Bu konuya kitaplarında da yer verdiğini anımsatan Cemal Polat, sıfırdan marka kurmak yerine, özellikle sosyal medyada fenomen olan markaların temsilciliğinin alınmasının daha çok işe yarayabileceğini kaydetti.

Daha az birikimle büyüme trendinde olan bir markanın temsilciliğinin alındığında aynı trend içerisinde hızlıca aşama kaydedileceğini vurgulayan Polat, online ticaret yapan alışveriş sitelerinin artık çoğu bölgesel yerlerde şube verdiğini, hatta verdikleri şubede çalışanların çoğunun kargo işiyle uğraştığından dolayı çalışanların da kendi şirketi adı altında çalışarak, gelir sağladığını belirtti.



