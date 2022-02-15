Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül

Elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşları adeta isyan ettirirken, indirim bekleyen vatandaşlar yarın kabineden çıkacak kararları bekliyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın yapılacak kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi konuları yer alacak...

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, yarın kabine toplantsında elektrikle ilgili alınacak kararların konutlarla değil de esnafla ilgili olabileceğini belirtti. Karataş, konutlardaki gibi kademeleri sistemin esnaflar içinde uygulanabileceği kararlarının gelmesini bekliyor.

ESNAFA KADEMELİ SİSTEM GELİYOR

Karataş, 'Esas konu kabinede konutlarla ilgili olmayacak.Konutlarla ilgili zaten bir çift kademeli bir fiyat ortaya çıkarıldı. Ben bir sürpriz olarak sadece ekstra 30 kilovatlık limit artırılır mı? Bunu beklenti olarak söyledim. Esas beklentim esnafla ilgili çünkü burada bir çok konu konuşuluyor. Ben enerji yönetiminin çalıştığını biliyorum. KDV ve vergi üzerinden bir çalışma var.Verginin de sadece KDV kısmından. Çünkü yerel yönetimlere ayrılan ticarethanelerde zaten yüzde 1. Yüzde 1'lik toplam indirim olsa bile bir işe yansımayacaktır. Ama ben KDV'deki indirimi düşük olasılık olarak görüyorum. Peki esas nereden çalışma gelir? Ben konutlardaki kademli tarifenin esnaf içinde gelebileceğini. Esnaf içinde belli kilovayta kadar birinci kademede, daha düşük fiyat, ikinci kademede yüksek tüketim sayılıp daha yüksek bir fiyatla aynı daha önce konutlarda bahsettiğimiz üzere bir fiyat tarifesinin gelebileceğini bekliyorum.' dedi.

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILACAK

Karataş cemevi, dernek ile vakıfların ‘ticarethane’ tarifesinden çıkarılacağını belirterek,' Sadece esnaflar değil, sivil toplum örgütleri, dernekler ve cemevleri gibi aslında sosyal vatandaşların kullandığı elektrikte aslında ticarethane statüsünde değerlendiriliyor.Ticarethane statüsü de evlerde daha yüksek bir fiyat. Onlarda da belki özel bir statü tanımlaması ve konut tüketimi ile ilgili bir fiyat ayarlaması olabilir. KDV'de mi indirim olacak? Esnafa kademeli bir fiyat mı gelecek? Benim beklentim kesinlikle genele yönelik değil. Esnafa yönelik kademeli tarife ve sürpriz olarak KDV indirimi olabilir." açıklamasını yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER YENİ DÜZENLEMENİN AÇIKLANACAĞI DUYURULMUŞTU

Cemevleri ile dernek ve vakıflarla ilgili önemli düzenlemede son aşamaya gelindiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği öğrenilirken, yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilmişti

