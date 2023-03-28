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Cep telefonlarına yüzde 20 zam! Günlerdir konuşuluyordu, bugün başladı... Asgari ücrete akıllı telefon kalmadı

28.03.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu fiyatlarıyla ilgili günlerdir konuşulan düzenleme bugün hayata geçti. Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle birlikte bugünden itibaren akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Buna göre cep telefonlarına ortalama yüzde 20 zam gelmesi beklenirken, 7 bin 500 TL'den satılan bir telefonun fiyatı bugünden itibaren 10 bin TL olacak.

Cep telefonlarına yüzde 20 zam! Günlerdir konuşuluyordu, bugün başladı... Asgari ücrete akıllı telefon kalmadı

Telefon almak isteyenler için kötü haber geldi. Her geçen gün artan telefon fiyatları, bugünden itibaren ortalama yüzde 20 zamlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için de yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte cep telefonlarının vergi öncesi gümrük fiyatlarına bugünden itibaren zam geliyor.

200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELTİLDİ

Tebliğ edilen yeni uygulamaya göre; akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Söz konusu düzenleme 28 Mart bugünden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

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7 BİN 500 TL OLAN TELEFON 10 BİN 500 TL'DEN SATILACAK

Sözcü TV'de yer alan habere göre; yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu, bugünden itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Yani şu an 7 bin 500 TL'ye satılan bir cep telefonunun fiyatı düzenlemenin ardından yaklaşık olarak 10 bin 500 TL'ye çıkacak.

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FİYATLAR VERGİLERLE İKİ KATINA ÇIKIYOR

Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.

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