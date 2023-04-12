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Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek! Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

12.04.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Ankara'da düzenlenlenen programda seçim beyannamesini açıklaması sonrasında gözler cep telefonlarındaki vergi oranına ve ne kadar indirim uygulayacağına çevrildi. Gençlerin 1 defaya mahsus olmak üzere vergiden muaf tutulacak olması vaadi sonrası piyasadaki telefonlarda ne kadar indirim olacağı belli oldu. Fiyatlardaki yüzde 50'ye yakın düşüş dikkat çekti.

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek! Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

14 Mayıs seçimleri hazırlığı kapsamında Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Eğitimden adalete, sağlıktan ekonomiye çok sayıda bölümlere ayrılan beyannamede gençlerin ilgisini en çok telefonlara uygulanacak vergi muafiyeti çekti.

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GENÇLER FİYATLARI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada gündem olan cep telefonu ve vergileri kısa sürede gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

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KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor.

Standart oran %18
İndirimli oran %8
Süper indirimli oran %1

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TELEFONLARIN FİYATI NE KADAR DÜŞECEK?

Vergi muafiyeti bilgisayar, monitör, mouse, klavye gibi teknolojik ürünleri kapsamadığından dolayı bu ürünlerde herhangi bir indirim söz konusu olmayacak. Daha önce uygulanan yüzde 18 KDV oranı uygulanmaya devam edilecek. Cep telefonlarında geçerli olacak muafiyet ise bir telefonun fiyatını yaklaşık olarak yüzde 50 oranında düşürecek.

Söz konusu hesaba göre; 45.999 liralık bir telefonun vergisiz hali 23 bin 413 lira olduğu için 22 bin 586 lira vergi muafiyeti sağlanmış olacak. 30 bin liralık telefonun vergisiz hali 15 bin lira 270 lira olduğu için muafiyetin uygulanması halinde fiyat 14 bin 730 liraya düşecek. Aynı hesaba göre 20 bin liralık bir telefonda 10 bin 180 lira uygulanan vergi fiyatı düştüğü zaman telefon 9 bin 820 liraya satılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV cep telefonu vergi

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