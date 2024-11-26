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Cep telefonları ile ilgili canlı yayında ezber bozan açıklama! "Türkiye'de süre 7 yıl" diyerek duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.11.2024 17:40
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Cep telefonu kullanımı ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte! Türkiye'de akıllı telefon kullanımı her geçen gün artmaktadır. Dünyada 4 yılda bir telefon yenilenirken Türkiye'de insanlar daha uzun süre kullanabilecekleri telefonları tercih ediyorlar. Peki Türkiye'de bu süre kaç yıl? Samsung Türkiye Başkanı Murat Azdemir'den ezber bozan bir açıklama geldi. İşte detaylar..

Cep telefonları ile ilgili canlı yayında ezber bozan açıklama! "Türkiye'de süre 7 yıl" diyerek duyurdu

Samsung Türkiye Başkanı Murat Azdemir, Türkiye'deki akıllı telefon kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada 4 yılda bir telefon yenileme trendinin Türkiye'deki ortalaması herkesi şaşırttı.

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Samsun Türkiye Başkanı Murat Azdemir bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 11-12 MİLYON TELEFON SATILIYOR"

"Bugün benzer nüfus ve ekonomik yapıdaki ülkelerde yıllık satılan telefon adeti 20 milyonlar, 25 milyonlar seviyesinde. Bu aslında gün sonunda Türkiye'deki kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmaları global endekse göre. Dünya ortalaması 4 yıl akıllı telefon kullanımı yani 4 yılda bir yenileme trendi var dünya ortalamasına baktığımızda.

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Yani burdan nüfusu oranlarsak 80 milyonluk bir nüfusta 20 milyon telefon satılması lazım ama Türkiye'de yaklaşık 11-12 milyon telefon satılıyor. Ortalama yaklaşık 6.5-7 yıl gibi bir kullanım süresine tekabül ediyor. Bu da şuraya geliyor; kullanıcılar daha uzun süre kullanabilecekleri cihazları tercih ediyorlar. Yani ne demek bu? Dayanıklılık hem kalite hem de içeriksel."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye satın alma telefon
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