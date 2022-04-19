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Cep telefonlarına ÖTV indirimi mi geldi? Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonu fiyatları düştü mü?

19.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlanmış olan karara göre cep telefonlarında ÖTV matrahına düzenleme geldi. Yeni düzenleme ile beraber lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmadı ancak fiyatı ucuz olan cep telefonlarına kademeli şekilde indirim gelmesi beklenmekte. Peki cep telefonlarına ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Cep telefonu fiyatları düştü mü? İşte son durum...

Cep telefonlarına ÖTV indirimi mi geldi? Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonu fiyatları düştü mü?

Cep telefonuna gelen ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası fiyatların ne kadar olduğu merak ediliyor. Alınan karara göre; Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. İşte ÖTV indirimi sonrası telefon fiyatları son durumu...

CEP TELEFONLARINA ÖTV İNDİRİMİ Mİ GELDİ?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili yeni aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmış olan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah artırıldı. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da böylece indirim gelmiş oldu.

CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Alınan karara göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı %40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise bu durum %50 oldu.

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanmakta. Önceki düzenlemelere göre 640 TL olan %25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

3 BİN LİRA ÜZERİ TELEFONLARA YÜZDE 50 VERGİ

%40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin TL'ye yükseltildi. Fiyatı 3 bin TL'nin üzerinde bulunan cep telefonlarının ÖTV oranı ise %50 olarak uygulanacak.

İNDİRİM GELECEK OLAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Yapılan yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli şekilde indirim gelecek.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
herhalde tuşlu telefonlara indirim geliyor. 3000₺ alti hangi telefon var çok merak ediyorum?bu baştakiler bu milletle alay mi ediyorlar benmi yanliş anliyorum

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