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Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Taksit sayısı değişti: Karar Resmi Gazete'de...

11.01.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu satışlarında 12 bin liranın üzerinde olanlara 3 taksit yapılma imkanı getirildi. Konuya ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Ancak bu sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları için uygulanmayacak.

Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Taksit sayısı değişti: Karar Resmi Gazete'de...

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti.

Daha önce, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre bu rakamın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte yaptığı düzenlemeye göre, bu sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları için uygulanmayacak.

BDDK, 5 gün önce yaptığı düzenlemeyle fiyatı 12 bin TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında vade sınırını 12 aya çıkarmıştı.

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cep telefonu

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