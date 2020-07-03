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Cep telefonu fiyatları: 2020 en pahalı ve ucuz cep telefonu fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Cep telefonu fiyatları yeni bir telefon almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Türk Lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi cep telefonu fiyatlarını da etkiledi. Buna rağmen cep telefonları günlük hayatın bir parçası haline geldi. Sadece iletişim amaçlı değil, iş hayatında önemli bir yer tutan cep telefonları çeşitli fiyatlara alınabiliyor. İşte 2020 cep telefonu fiyatları ve son durum...

Cep telefonu fiyatları: 2020 en pahalı ve ucuz cep telefonu fiyatları

Cep telefonu fiyatları telefonunu yenilemek isteyen ya da yeni bir cep telefonu alması kaçınılmaz olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasada çok sayıda mobil teknoloji üreticisinin cep telefonları bulunurken, bu telefonlar arasındaki fiyat farkları da dikkat çekiyor. Türk Lirasının son yıllarda dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi cep telefonu alacak olanları da olumsuz etkiliyor. Pek çoğu ithal olan markaların cep telefonu fiyatları da hayli yükselmiş durumda. Peki 2020 cep telefonu fiyatları ne durumda? İşte merak edilenler...

Apple iPhone telefon fiyatları

iPhone 11 Pro

Başlangıç fiyatı 11.999 TL

Apple'ın amiral gemisi durumundaki iPhone Pro 11, 11 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketiciye sunuluyor. Üçlü kamera sistemine sahip olan telefonun 20 saate kadar ise video oynatma özelliği bulunuyor. 4 metre derinlikteki suya 30 dakikaya kadar dayanabilen iPhone 11 Pro, 5.8 inç veya 6.5 inç ekran seçeneklerine sahip.

iPhone 11

Başlangıç fiyatı: 7. 999 TL

iPhone 11, 7 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla geliyor. Ultra geniş ve geniş olmak üzere çift kamera sistemine sahip olan telefon, 17 saate kadar video oynatabiliyor. 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikteki suya dayanabilen bu model, 6.1 inç ekran bölüsüne sahip.

iPhone SE

Başlangıç fiyatı: 5.299 TL

Geniş açı kamerasıyla tüketiciyle buluşan iPhone SE, 5 bin 299 TL başlangıç fiyatıyla raflarda. 13 saate kadar video oynatabilen telefon, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinliğinde suya dayanabiliyor. iPhone SE'nin ekran genişliği ise 4.7 inç.

iPhone XR

Başlangıç fiyatı: 7.099 TL

iPhone'un yeni telefonları arasında en ekonomik modeli olan XR, 7 bin 99 TL başlangıç fiyatına sahip durumda. Tek bir kamera sistemi olan telefonda geniş açılı lens kullanılıyor. 16 saate kadar video oynatabilen XR modelinin ekran büyüklüğü ise 6.1 inç. iPhone XR, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanabiliyor.

Samsung telefon fiyatları

Samsung Galaxy Z Flip

Fiyat: 14.499 TL

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, esnek kullanım modu uygulamaları ile ikiye ayrılabiliyor. Uzun pil ömrü ile dikkat çeken telefon, birden çok uygulamanın kullanılması durumunda bile performansından ödün vermiyor. 6.7 inç ekrana sahip bu telefon, 14 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor ancak Samsung'un değişim kampanyasından yararlanarak bu telefonu 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla almak mümkün.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Fiyat: 12.499 TL

Samsung Galaxy S20+

Fiyat: 9.799 TL

Samsung Galaxy S20

Fiyat: 7.549 TL

Çift SIM kart özelliği olan bu modeller, 128 GB hafıza sunarken, Samsung'un Galaxy modellerinde kullandığı yakınlaştırma teknolojisinin en iyisini bünyesinde barındırıyor. 8K video kaydı yapabilen bu modeller, değişim kampanyası ile oldukça düşük fiyatlara alınabiliyor.

Samsung Galaxy Note 10+

Fiyat: 8.899 TL

Samsung Galaxy Note 10

Fiyat: 7.999 TL

Samsung'un bu modelleri akıllı S-Pen, sinematik sorunsuz ekran, canlı video ve fotoğraf odaklama, kablosuz güç paylaşımı özellikleriyle geliyor. Bu modellerin yanı sıra bir de Note10 +Star Wars Special Edition tasarımı bulunuyor. Bu tasarım modelin fiyatı ise diğer iki alternatifinden biraz fazla: 11 bin 999 TL.

Samsung Galaxy S10+

Fiyat: 7.699 TL

Samsung Galaxy S10

Fiyat: 6.199 TL

Samsung Galaxy S10e

Fiyat: 5.299 TL

128 GB hafızaya sahip bu seride dinamik AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran boyutları ise S10+'ta 6.4 inç, S10'da 6.1 inç, S10e'de ise 5.8 inç olarak değişiyor. Galaxy S10+ diğer modellerden farklı olarak 8 MP RGB canlı odak kamerasına sahio durumda ve 5 farklı lensle yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme fırsatı veriyor. S10 3 arka 1 ön, S10e ise 2 arka 1 ön kamerayla kullanıcılara sunuluyor.

Huawei telefon fiyatları

Huawei Mate XS

Fiyat: 29.999 TL

Huawei Mobil Servisleri ile birlikte gelen telefonda Google Mobil Servisleri önceden yüklü değil ancak dileyen kullanıcılar bu servisleri kolayca yükleyebiliyor. 8 inç katlanabilir FullView ekrana sahip bu model Kirin 990 5G SoC ile geliyor. Ekranı açıldığında neredeyse bir tablet büyüklüğüne ulaşan telefon, katlandığında ise cebinize ve avucunuza tam olarak sığıyor. Modelin kamera sistemi de oldukça verimli. Leica tarafından tasarlanan 40 MP'lik dörtlü arka kamera sistemine sahip olan telefonun karanlıkta çekimi de oldukça başarılı görünüyor.

Huawei P40 Pro

Fiyat: 11.999 TL

Yine Google ile yaşanan sorunların ardından bu model de Huawei Mobil Servisleri ile geliyor. 50 MP yapay zekalı dörtlü kameraya sahip P40 Pro, 50 x zoom özelliği ile dikkat çekiyor. Telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip. Telefonun fotoğraf özelliğinden faydalanmak isteyenler için oldukça başarılı bir telefon. Şarj konusunda da oldukça başarılı olduğunu söylemek gerek.

Huawei P40

Fiyat: 8.499 TL

Bu model de Pro modelinde olduğu gibi 50 MP kameraya sahip ancak kamera sayısı 3 ve 50 x yerine 30 x zoom özelliğine sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu modelin ön kamerası ise 32 MP.

Huawei P40 Lite

Fiyatı: 3.499 TL

48 MP yapay zekalı dörtlü kamera, 4200 mAh pil kapasitesi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip bu model, hem kamera performansı açısından oldukça iyi hem de hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada %70'e kadar şarj edilebiliyor.

Huawei P40 Lite E

Fiyatı: 3.199 TL

Huawei markasının yenileri arasında en ekonomik modeli olarak dikkat çekiyor. Firmanın Leica ile birlikte çalışmasının sonuçlarını başarılı kamerasıyla bu modelde de görmek mümkün. Telefon 48 MP üçlü arka kameraya sahip.

Oppo cep telefonu fiyatları

Oppo Find X2

Fiyatı: 10.999 TL

6.7 inç OLED ekranı ile renkleri yansıtma konusunda oldukça başarılı olan Oppo'nun bu modeli 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile geliyor. Arka kamerası 48 MP, ön kamerası ise 32 MP olan Oppo Find X2'nin arkasında üçlü kamera yer alıyor.

Oppo Reno 3 Pro

Fiyat: 6.599 TL

Güçlü bataryasıyla dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro, 31 saat konuşma ve 360 saat bekleme vaadediyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan telefon hafıza kartı desteklemiyor. Ekran genişliği 6.5 inç olan Reno 3 Pro modeli AMOLED ekrana sahip. Dörtlü kamera sistemiyle arkada 48 MP, önde ise 32 MP tek kamerası yer alıyor.

Oppo Reno 2Z

Fiyat: 3.999 TL

48 MP dörtlü arka kamerası oldukça başarılı olan modelin önünde ise 16 MP tek kamera yer alıyor. 6.5 inç AMOLED ekrana sahip olan model, Gorilla Glass cam türü ile darbelere karşı dayanıklı durumda.

Oppo A31

Fiyat: 3.199 TL

Oppo'nun A31 modeli hız açısından diğer modellere göre düşük kalıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun depolama alanı harici hafıza ile artırılabiliyor. Arkada 12 MP'lik üçlü, önde ise 8 MP tek kameraya sahip telefon şarj süresi açısından ise oldukça başarılı.

Xiaomi cep telefonu fiyatları

Xiaomi POCO F2 Pro

Fiyat: 6.999 TL

Xiaomi'nin amiral gemisi olan bu model hafif ve sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kullanıcı arayüzü güç tüketimini azaltırken, %87.23 ekran gövde oranı dikkat çekiyor. Pil açısından başarılı olan telefonun test sonuçları 17 günlük bekleme süresi, 13 saat oyun ve 6 saat video izleme süresi vaadediyor. 6.67 inç AMOLED ekrana sahip telefonun arkasında dörtlü kamerası yer alıyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Fiyatı: 3.599 TL

16 MP ön, 64+8+5+2 MP dörtlü arka kameraya sahip bu model 6,67 inç ekranı ve güçlü pili ile dikkat çekiyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip telefonun 6 GB RAM kapasitesi var.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Fiyat: 3.599 TL

6.47 inç ekran, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip bu model de dörtlü kamera sistemine sahip. Önde 16 MP, arkada ise 64+8+2+2 MP kamerası var.

Xiaomi Redmi Note 9S

Fiyat: 3.099 TL

General Mobile cep telefonu fiyatları

General Mobile GM9 Pro
Fiyat: 1.999 TL

General Mobile GM9 Plus
Fiyat: 1.799 TL

General Mobile GM9 Go
Fiyat: 1.499 TL

Vestel cep telefonu fiyatları

Vestel Venus Z40
Fiyat: 3.499 TL

Vestel Venus V7
Fiyat: 2.399 TL

Vestel Venus e5
Fiyat: 1.899 TL

Honor cep telefonu fiyatları

Honor 9X
Fiyat: -

Honor 20
Fiyat: 4.299 TL

Honor 20 Lite
Fiyat: 2.149 TL

Honor 8S
Fiyat: 1.249 TL

Honor 8A
Fiyat: 2.500 TL

Casper cep telefonu fiyatları

Casper VIA A4 M
Fiyat: 2.699 TL

Casper VIA A4 B
Fiyat: 2.199 TL

Casper VIA F3
Fiyat: 2.399 TL

Casper VIA S
Fiyat: 1.799 TL

Casper VIA P3
Fiyat: 1.599 TL

Casper VIA G4
Fiyat: 1.599 TL

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