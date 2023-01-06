Cep telefonunda kredi ve taksit sınırı kaç oldu? BDDK duyurdu! İşte yeni kredi limiti ve taksit sınırı...

Kredi kartındaki vade sınırı ve tüketici kredilerindeki limit artırıldı. Peki cep telefonunda kredi ve taksit sınırı kaç oldu? 12 bin TL tutarındaki telefon için vade sınırı 12 ay olacak. 12 bin TL'yi aşan telefonlarda ise vade 3 ay olarak belirlendi. İşte detaylar...

CEP TELEFONUNDA KREDİ VE TAKSİT SINIRI KAÇ OLDU?

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı yayımlandı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay oldu.

Cep telefonu alımı için tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin TL'lik tutar 12 bin TL'ye yükseltildi.

Vade sınırı, 12 bin TL olan cep telefonu için 12 ay olacak. 12 bin TL'nin üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olacak.



