Cesaret istiyor! 90 bin TL maaşı var 'Ne olursa olsun aşağı bakmayın'

Kule vinç operatörlüğünde maaşlar yüksek ama eleman bulmak bir hayli zor. Yüzlerce metre yüksekte kule vinç operatörlüğü yapmak cesaret istiyor. Peki bu mesleğe yönelmek isteyen gençleri nasıl çalışma şartları bekliyor?

"NE OLURSA OLSUN AŞAĞI BAKMAYIN"

Show Haber'de yer alan habere göre; kule vinç operatörlüğünde maaş yüksek ancak personel açığı çok. Çünkü kule vinç operatörü bulmak kolay olmuyor. Kule vinç operatörü ile beraber kule vincin tepesine çıkan muhabir Murat Dada o anlarda "Ne olursa olsun, ne olursa olsun aşağı bakmayın" dedi.

Şantiye şefi Bektaş Açıkgöz "Operatörlük sertifikası olmadan zaten bu eğitimleri tamamlamamış kişileri çıkartamıyoruz zaten, vinç kullanımı yapamıyorlar. Herkes kullanamıyor onun için de kolaylıkla bulunamıyor, bulmakta biraz zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ MAAŞLARI NE KADAR?

Kule vinç operatörlüğü maaşları ile ilgili konuşan Açıkgöz "Şu an 70 bin ve 90 bin bandında kule vinç operatörü maaşı" dedi.

"Korkmuyor musunuz?" diye sorulan bir kule vinç operatörü ise "Biz alıştık, o yüzden korkumuz yok" yanıtını verdi. Bu işi yapabilmek için ne yapılması gerektiğini de söyleyen kule vinç operatörü "Eğitim almak gerekiyor kesinlikle, eğitimsiz bir şey olmaz. Eğitimi sürücü kursları veriyor" dedi. Vinç operatörlerinin ne kadar kazandığıyla ilgili ise "Ben 90'ı görmedim, alanlar varmış. 70 - 80" ifadelerini kullandı.