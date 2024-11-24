FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cesaret istiyor! 90 bin TL maaşı var 'Ne olursa olsun aşağı bakmayın'

Cesaret istiyor! 90 bin TL maaşı var 'Ne olursa olsun aşağı bakmayın'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 09:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kule vinç operatörlüğünde eleman bulmak oldukça zor. Cesaret isteyen bir mesleği yapan kule vinç operatörlerinin 70 bin TL ile 90 bin TL bandında maaş aldığı belirtilirken operatörlük sertifikası olmayan ve eğitimleri tamamlamamış kişilerin bu işi yapamayacağı ifade edildi. Herkesin vinç kullanamadığı o yüzden de kolaylıkla operatör bulunamadığı aktarılırken personel açığının da fazla olduğu belirtildi.

Cesaret istiyor! 90 bin TL maaşı var 'Ne olursa olsun aşağı bakmayın'

Kule vinç operatörlüğünde maaşlar yüksek ama eleman bulmak bir hayli zor. Yüzlerce metre yüksekte kule vinç operatörlüğü yapmak cesaret istiyor. Peki bu mesleğe yönelmek isteyen gençleri nasıl çalışma şartları bekliyor?

k2

"NE OLURSA OLSUN AŞAĞI BAKMAYIN"

Show Haber'de yer alan habere göre; kule vinç operatörlüğünde maaş yüksek ancak personel açığı çok. Çünkü kule vinç operatörü bulmak kolay olmuyor. Kule vinç operatörü ile beraber kule vincin tepesine çıkan muhabir Murat Dada o anlarda "Ne olursa olsun, ne olursa olsun aşağı bakmayın" dedi.

k1

Şantiye şefi Bektaş Açıkgöz "Operatörlük sertifikası olmadan zaten bu eğitimleri tamamlamamış kişileri çıkartamıyoruz zaten, vinç kullanımı yapamıyorlar. Herkes kullanamıyor onun için de kolaylıkla bulunamıyor, bulmakta biraz zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

k3

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ MAAŞLARI NE KADAR?

Kule vinç operatörlüğü maaşları ile ilgili konuşan Açıkgöz "Şu an 70 bin ve 90 bin bandında kule vinç operatörü maaşı" dedi.

k4

"Korkmuyor musunuz?" diye sorulan bir kule vinç operatörü ise "Biz alıştık, o yüzden korkumuz yok" yanıtını verdi. Bu işi yapabilmek için ne yapılması gerektiğini de söyleyen kule vinç operatörü "Eğitim almak gerekiyor kesinlikle, eğitimsiz bir şey olmaz. Eğitimi sürücü kursları veriyor" dedi. Vinç operatörlerinin ne kadar kazandığıyla ilgili ise "Ben 90'ı görmedim, alanlar varmış. 70 - 80" ifadelerini kullandı.

k5

k6

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vinç operatörü maaş
En Çok Okunan Haberler
İl başkanı korkunç kazada can verdi

İl başkanı korkunç kazada can verdi

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

'Olmaz' denileni yaptı! 50 farklı ülkeden binbir çeşit meyve ekti

'Olmaz' denileni yaptı! 50 farklı ülkeden binbir çeşit meyve ekti

Togg için Türkiye’deler! Masada 14 ülkenin temsilcileri var! İnceleme yaptılar

Togg için Türkiye’deler! Masada 14 ülkenin temsilcileri var! İnceleme yaptılar

Asgari ücrette Erdoğan 'ipucu' verdi, masada iki seçenek kaldı!

Asgari ücrette Erdoğan 'ipucu' verdi, masada iki seçenek kaldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.