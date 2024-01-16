FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeşme'nin meşhur lahmacunun fiyatını bile solladı! Uludağ'daki rakamları görenler tekrar tekrar baktı

Çeşme'nin meşhur lahmacunun fiyatını bile solladı! Uludağ'daki rakamları görenler tekrar tekrar baktı

16.01.2024 16:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'daki bir restoranın fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu. Fiyat listesinde, en ucuz yiyecekler 250 TL'den başlarken bir menemenin fiyatının da 400 lira olduğu görüldü.

Çeşme'nin meşhur lahmacunun fiyatını bile solladı! Uludağ'daki rakamları görenler tekrar tekrar baktı

Yeni yılla pek çok ürüne zam gelirken restoranlar da menülerdeki fiyatlarını güncelledi. Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da fiyatlar cep yaktı. Uludağ'da menemen fiyatı Çeşme'deki lahmacun fiyatlarını solladı.

Menüde en ucuz yiyecek 250 TL ile mezeler oldu. En ucuz ana yemek 750 TL'den başlarken Skadi Kebap 3600 TL'den satılıyor. Menemen fiyatları da 400 TL olurken mekanda tost yemek isteyenler de 500 TL ödüyor.

GD8rSaSW0AA3r3O

Uzman Dr. Dağıstan Ayan, sosyal medya hesabından listeyi paylaşarak,"Uludağ’da yemek fiyatları.. Korkunç gerçekten. Bu esnafçılık falan değil, bildiğin fırsatçılık! Bir menemen nasıl 400 lira olur aklım almıyor. Gitmeyin şuralara ya. Biriktirin paranızı yurtdışına gidin, en azından dünyayı görmüş olursunuz." ifadesini kullandı.

GD9zeueX0AAt628

Uludağ'daki fiyatlar sosyal medyanın gündemindeyken Kocaeli Kartepe kayak merkezinde de bir porsiyon sütlacın 400 TL olması dikkat çekti.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi gerilediEuro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi
Merkez Bankası'nın depo alım ihalesine teklifMerkez Bankası'nın depo alım ihalesine teklif
Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryoBağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo
Anahtar Kelimeler:
Menemen Uludağ Zam Lahmacun çeşme yemek
En Çok Okunan Haberler
Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo

Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo

Uludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktı

Uludağ'daki fiyatlara görenler tekrar tekrar baktı

Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! "Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı"

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi ne zaman verilecek?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.