Cevdet Akçay’ın görev süresi doldu: Siteden ismi kaldırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay, yaş haddi nedeniyle görev süresi sonlandı. 60 yaşındaki Akçay’ın ismi, faiz kararı öncesinde herhangi bir resmi açıklama yapılmadan kurumun internet sitesinden kaldırıldı.

2023’TE GÖREVE GELMİŞTİ

28 Temmuz 2023’te göreve getirilen Akçay’ın ayrılığı, Merkez Bankası yönetiminde dikkat çeken bir değişiklik olarak değerlendirildi. Akçay’ın son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.

ENFLASYON HATIRLATMASI!

Enflasyonun göreve başladığı dönemde yüzde 48 seviyesinde olduğunu, bugün ise yüzde 31’e gerilediğini hatırlatan Akçay, “Bu adımlar atılmasaydı enflasyon yüzde 150-200 bandına çıkabilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

“BENİ İLGİLENDİRMİYOR”

Para politikasının seçimlerden bağımsız yürütüldüğünü vurgulayan Akçay, maliye politikasıyla eşgüdüme dikkat çekerek, “Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye politikası genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım” demişti.

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı. Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.