Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar: Asgari ücret, en düşük emekli aylığı, istihdam desteği... ocak ayında yeni düzenlemelerin haberini verdi

Dün TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54 oranında zam alırken; SGK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 15,75 oranında zam aldı. Asgari ücretliler ise yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira maaş alacaklarını öğrendi. En düşük emekli aylığı alan 3 milyon vatandaş ise aylıklarda bir düzenlemenin olup olmayacağını merak ediyor.

"ASGARİ ÜCRETLİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da ekonomi müdürü ile 2024 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Yılmaz, asgari ücret için oranın tartışıldığını kaydederek, "Şu anda kayıtlı asgari ücretli 6.7 milyon, toplam istihdamımız ise 32 milyon 970 bin. Asgari ücret meselesinde biraz bu sorunun da olduğunu biliyorum, yani asgari ücretli 6.7 milyon gözüküyor, ama muhtemelen bundan daha düşük gerçek anlamda, çünkü asgari ücret üzerinden prim ödeniyor malum, işte birtakım yükümlülükler getiriyor. O yüzden asgari ücretle gösterip, başka şekillerde ücret veren işletmeler olduğunu da biliyoruz, buna da eksik kayıtlılık diyoruz. Biz tabii kayıt dışılıkla da, eksik kayıtlılıkla da mücadele ediyoruz" sözlerini kullandı.

Asgari ücretin bundan aşağısı olmaz olarak belirlenen bir ücret olduğunu belirterek, "Burada asıl problem asgari ücrette daha az gelişmiş bölgeler, küçük ölçekli işletmeler ve emek yoğun sektörler. Bunlar asıl bunun baskısını daha fazla hissediyorlar. Ama biz her zaman söylüyoruz, burada verimlilik çok önemli. Verimlilik arttıkça ülkenin toplam faktör verimliliği, işletmelerin de işletme bazında verimliliği arttıkça aslında daha yüksek ücretin de zemini oluşmuş oluyor" dedi.

Ekonomi politikalarını enflasyonu tetiklemeyecek şekilde ilerlettiklerini belirterek, yüksek maaş verilmesi durumunda enflasyon artarsa verilen maaşın bir anlamının kalmayacağını belirtti. Yılmaz, "Önemli olan enflasyonu dizginleyip, düşürüp, somut, reel satın alma gücünde artış sağlamak. Bizim amacımız satın alma gücünde kalıcı artış sağlamak, amacımız bu. Dolayısıyla, bunu sağlamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bu süreçte istihdamı da desteklemeye devam edeceğiz" cümlelerini kurdu.

İSTİHDAM KATKISI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İşletmelere istihdam desteği verileceğini belirten Yılmaz, şunları aktardı:



"Asgari ücret kararıyla birlikte biliyorsunuz 700 lira olan asgari ücret desteğini de 1000 liraya çıkardık. Kamuda, özellikle emek yoğun işletmelerimize, emek yoğun işletmelerimizle ilgili hem imalatçı, hem ihracatçı işletmelerimizle ilgili EKK’da da geniş değerlendirmeler yaptık, Sanayi bakanlığımızın çalışmaları oldu. O da istihdamını koruyan özellikle tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar istihdam katkısı. Ocak ayı içinde bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz"

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME GELİYOR

Milyonların beklediği en düşük emekli aylığında bir düzenleme olacak mı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, bunun kanun ile düzenlenebildiğini kaydederek, "Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum."