FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamada bulundu.

Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!
Cansu Akalp

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.60 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12.19 oldu. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye çıksa da kök maaşı düşük olanların maaşının bu tutara yükselmesi için yasal çalışma gerekiyor.

"MECLİSİMİZİN TAKDİRİNDE"

AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"(Emekli aylığına ilişkin) Grup Başkanımızla görüşmemiz lazım konuyu. Hükümet ve meclis bu konularda birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kanun düzenlemesi gerektiren bir konu, meclisimizin takdirinde."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum' İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak! Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak!
İkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırmasıİkinci el araç fiyatlarında artış belli oldu: Enflasyon, dolar ve euro karşılaştırması
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.