FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum'

Emekli zammının belli olması sonrası gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Bakan Işıkhan en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü açıklayıp bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını belirtti. Bu açıklama sonrası, mevcutta 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının, emekli zam oranı olan yüzde 12,19 oranında mı yoksa daha yüksek oranda mı artırılacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi 'Emin ve net konuşuyorum'
Hande Dağ

Emekli, memur ve memur emeklisinin maaş zam oranı, aralık ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle belli oldu. Emekliler ise seyyanen zam ya da refah payı ihtimalini konuşurken bir yandan da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirmişti. Peki, en düşük emekli maaşı için ihtimaller neler? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kulis bilgisini aktardı.

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi Emin ve net konuşuyorum 1

"GİTTİKÇE İŞİN İÇERİSİNDEN ÇIKILMAZ HALE GELDİ"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına dediğimiz zaman emeklilerin büyük bir bölümü gerçekten çok büyük serzenişler içerisine girmekte. Yani şu anda 16 milyonun üzerinde emekli var. Şimdi en düşük emekli, en düşük emekli diye diye başta muhalefet olmak üzere ve maalesef emeklilerin durumu daha da vahim hale geldi. Eşitlemeye çalışırken adaletsizliğin boyutu gittikçe işin içerisinden çıkılmaz hale geldi. Öncelikle bunun altını çizelim. Çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. En düşük emekli maaşı ile ilgili ben bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplama yaptım. SSK'lı olanlardan bahsediyorum. 10 yıl prim ödemiş bir kişinin cebinden 594.540 TL çıkıyor. 25 yıl prim ödemiş bir kişinin cebinden 1 milyon 486 bin çıkıyor ve cebinden 1 milyon 486 bin çıkan kişiyle 594 bin TL çıkan kişiye biz aynı maaşı ödüyoruz asgari ücret üzerinden. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Buradaki mesele şudur; biz SGK emekliliğinden bahsediyoruz, burası bir sosyal yardım değil.
Tabii ki yanlış anlaşılmasın, en düşük emekli maaşlı olan vatandaşlarımıza kat daha fazla yapılsın, ben buna yapılmasın demiyoruz. Diğer emeklilerimiz de yapılmasın demiyor. Ama mesele şudur; bu bir sosyal sigorta tekniği ise benim cebimden bu kadar çok para çıkıyorsa bana neden bu artan milli gelirden 1,5 trilyonu aşan gelirden bana neden bir refah payı yok? Neden bana hazineden bir katkı yok? Bütün emeklilerimizin serzenişleri bu yönde.

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi Emin ve net konuşuyorum 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika| En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak Son dakika| En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

"KULİS BİLGİSİNİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Şimdi gelelim toplantıya. Bu toplantıyı zaten bekliyorduk biz. Neden bekliyorduk? Defalarca söyledik. Çünkü bir yasa çıkarılması lazım. Bir maliyet hesabı yapacaklar. Zaten Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir araya geldiği zaman ne yapacaklar burada, maliyet hesabı yapacaklar. Ve maalesef benim özellikle üzerinde durduğum mesele nedir? SGK maliyeleştirilemez. Maliye gözüyle bakıyor bu işe. Böyle olunca hem adaletsizlik gittikçe artıyor. Şimdi artık şunu söyleyeyim; yapılan çalışma artık ezber. Biz diyoruz ki ezberleri bozun artık. Yapılacak olay şudur; en düşük emekli maaşı diye tutturacaklar, 16.881 TL'yi enflasyon oranında mı artıralım yoksa biraz daha fazla mı artıralım? Yapılacak olan olay belli. Bak net konuşuyorum ve maalesef hep haklı çıkıyorum, haklı çıkmak istemiyorum ben. Çünkü yeter ki emeklerimizin durumu iyi olsun. Şimdi 16.881 TL en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? %12.19 oranında çarptığın zaman 18.938 TL'ye çıkarılacak. 18.938 TL mi yoksa en azından bir psikolojik sınır olan 20.000 TL'ye mi yükseltsek? Toplantının gündemi bu olacak. Bak ne kadar emin ve net bir şekilde konuşuyorum ve toplantıdan sonra da göreceğiz. En düşük emekli maaşını olan enflasyon oranında mı veya 20.000 TL psikolojik sınıra mı çizelim? Şu anda maalesef enflasyon oranında artırılması kulis bilgisini almış durumdayız. 20.000 TL'ye yükseltilmesi ise zayıf bir ihtimal.

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi Emin ve net konuşuyorum 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM OLUR MU?

Seyyanen zam zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetin defalarca ilan ettiği, vadettiği bir seyyanen zam. Şu anda emeklilerin durumunun düzelmesi için, sistemin rayına için, sistemin fabrika ayarlarına için bütün emeklilere istisnasız seyyanen zam yapılması elzem ve zaruri. Bütün emeklilere yapıldığı takdirde sistem düzelir ama maalesef şunu söyleyeyim kulis bilgisi olarak seyyanen zammın yapılmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Maalesef seyyanen zam yapılmayacak. Peki, refah payı verilecek mi? Refah payı da maalesef verilmeyecek. SSK Bağ-Kur emeklileri %12.19 oranında kalacak. En düşük emeklerin ise 18.938 TL, zayıf ihtimal de olsa 20.000 TL'ye tamamlanması söz konusu. Memur emeklerinin ise %18.60 + 1.000 TL"

İsa Karakaş emekli zammı için kulis bilgisini verdi Emin ve net konuşuyorum 4

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuşmuştu:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes yaptırmaya başladı, işleri birden açıldı: 250 TL fiyatı varHerkes yaptırmaya başladı, işleri birden açıldı: 250 TL fiyatı var
2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti2025'in en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirvedeki marka değişti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı en düşük emekli maaşı İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.