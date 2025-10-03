Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: 'Dezenflasyon sürecinde geçici duraksamalar olabilir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı değerlendirmesinde enflasyonun eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz "Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir" dedi.

Yılmaz, eylül ayına özgü gelişmelerin yıllık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini ancak uygulanan ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı. OVP'nin ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemediklerini de kaydetti.

Yılmaz paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışları etkili olmuştur.

Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir.

Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz.

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."