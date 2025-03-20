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Cevdet Yılmaz: İstihdam artışı ile ekonomimiz daha güçlenecek

20.03.2025 13:43
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: İstihdam artışı ile ekonomimiz daha güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücüne katılım oranı artarken işsizlik azalmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP (Orta Vadeli Program) hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesi sevindirici bir gelişmedir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların refahını ve alım gücünü korumak, üreticileri desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamanın en temel öncelikleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz istihdam
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