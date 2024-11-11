Cevdet Yılmaz ve Bakan Işıkhan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, genç nüfusta işsizlik yüzde 17,1 olurken; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunudu. Yılmaz, paylaşımında şunlar kaydetti:



"İstikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz.

Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise Eylül ayında da artmaya devam etmiştir.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Eylül ayında istihdam yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaşırken, istihdam oranı da yüzde 49,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranı da yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine yükselmiştir.

2024 yılı Eylül ayında işsizlik oranı geçen aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz.

Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz.

Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz"

"UMUT VERİCİ GÖRÜYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan X hesabı üzerinden iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program'la uyumlu ilerlendiğini kaydederek, "İş gücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan'ın X hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti ve son 17 aydır tekli hanelerde seyretme eğilimini korudu. İş gücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."