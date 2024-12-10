Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek TÜİK verilerini değerlendirdi!

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK'in verisine göre, ekim ayı işsizlik oranı 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi.

Ayrıca TÜİK bugün, ekim ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,1, aylık yüzde 0,9 azaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in verileri ile ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yılmaz, paylaşımında şu sözleri kullandı:



"Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetiyoruz.

Sıkı para politikasının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla uyguladığımız istihdam dostu politikalar ve reel ekonomiyi güçlendiren adımlarımızın kazanımları sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı Ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam ekonomiye kazandırılırken, istihdam oranı da aynı döneme göre 1,2 puan artarak yüzde 49,9’a yükselmiştir. İşgücüne katılma oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 54,7 ile en yüksek seviyesindedir.

İstihdam oranı ve işgücüne katılım oranındaki yükselişle birlikte işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan sınırlı artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Dezenflasyon sürecinin devam etmesi ekonomide öngörülebilirliği artırırken, ekonomi programımıza duyulan güvenin neticesinde Türkiye’nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş de sürmektedir.

Kredi risk primimizdeki iyileşme dış finansman maliyetlerine olumlu yansıyarak, dış finansmana erişimi kolaylaştırmaktadır. Artan doğrudan yatırım ve portföy yatırımları rezervlerimizi güçlendirerek, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

Fiyat istikrarı, ekonomide güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dengeli ve istikrarlı büyüme için daha elverişli bir ortam oluşturarak, yatırım ve istihdamdaki artışla ekonomimizin potansiyelini ileriye taşımaya devam ediyoruz.

Mesleki eğitim ve işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla yeni iş imkanları ortaya çıkararak, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Şimşek ise X üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları aktardı:



"Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.

İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.

Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor"