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Çevre Bakanlığı müsilaj nedeniyle 2 belediyeye para cezası kesti!

11.01.2025 11:26
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen denetimlerde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesti.

Çevre Bakanlığı müsilaj nedeniyle 2 belediyeye para cezası kesti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

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İKİ BELEDİYEYE 4 MİLYON LİRA CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

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DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası’ndaki denetimleri devam ediyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müsilaj
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