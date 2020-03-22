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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Koronavirüs önlemleri kapsamında...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Koronavirüs önlemleri kapsamında...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır" mesajını paylaştı.


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