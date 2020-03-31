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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Çevre Şehircilik Bakanlığı kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı: 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirlerin 6 ay ertelendiği açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik" denildi

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik Bakanlığı, turizm tesisleri,

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