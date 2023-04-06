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Çeyizciler dikkat! 7 Nisan BİM Aktüel kataloğunda yok yok! Cep telefonundan akıllı saate, çeyiz setinden bahçe ürünlerine hepsi burada!

06.04.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel kataloğu 7 Nisan 2023 merak edildi. Aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. BİM bu hafta Cuma günü için aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Cep telefonundan akıllı saate, çeyiz eşyalarından bahçe ürünlerine birçok çeşit bu hafta raflarda olacak. Peki 7 Nisan BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...

Çeyizciler dikkat! 7 Nisan BİM Aktüel kataloğunda yok yok! Cep telefonundan akıllı saate, çeyiz setinden bahçe ürünlerine hepsi burada!

BİM'de nisan ayı fırsatları devam ediyor. BİM Aktüel kataloğu milyonlarca kullanıcı tarafından inceleniyor. BİM'de bu hafta indirimli ürünler BİM market ve BİM online alışveriş sayfasından satışa sunulacak. İşte indirimli ürünler...

7 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

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Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 49 TL,

Oval Hasır Tepsi 169 TL,

Oval Hasır Ekmeklik Organizer 99 TL,

Desenli Bambu Kesme Tahtası 79 TL,

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Büyük Bambu Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL,

Okyanus Ahşap Görünümlü Erzak Kavanozu 75 TL,

Okyanus Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 99 TL,

Metal Sunum Ürünleri 29,50 TL,

Benante Kahvaltı Seti 289 TL,

Çerezlik Seti ise 109 TL

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Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL

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55' UHD Android LED TV 6.199 TL

Örgü Koltuk 229 TL

Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 99 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

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Bağ Makası 79 TL

Budama Testeresi 300 mm 52,50 TL

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 TL

Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 TL

Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3'lü 44,50 TL


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