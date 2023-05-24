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Çeyrek altın fiyatları 2.300'ü aştı! Dolandırıcılar boş durmadı, kuyumcular bile inandı... Isıtıcı, mühür bire birini yaptılar

24.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde artan altın fiyatları sonrasında dolandırıcılar rotasını da bu alana çevirdi! İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte altın üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi! Baskında 12 kişi gözaltına alınırken sahte altın yapan şebekenin yöntemleri izleyenleri şaşırttı.

Çeyrek altın fiyatları 2.300'ü aştı! Dolandırıcılar boş durmadı, kuyumcular bile inandı... Isıtıcı, mühür bire birini yaptılar

Esenyurt'ta sahte altın imalatı yapan şebekeye baskın düzenlendi! 12 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şebekenin vurgunda kullandığı yöntemler de ortaya çıktı. 'Yeni evlendik' yalanıyla sahte çiftleri piyasaya salıyorlardı...

SAHTE ALTINLARI İMAL EDİP KUYUMCULARI KANDIRDILAR

İmalathane kurdular, sahte altın yaptılar! Ekipler, imalathaneye baskın düzenledi. İstanbul emniyeti harekete geçti, operasyon sonrasında 12 kişi gözaltına alındı. Baskın saatlerinde de altın yapmaya devam ediyorlardı. Atölyede üretilen altınlar gerçeğe bire bir uygun yapılıyordu!

Kuyumcuların anlamaması için her türlü malzeme kullanıldı.

'YENİ EVLENDİK' YALANIYLA PİYASAYA GİRDİLER

Orijinaline bire bir yakın altın! Altınlar, sahte evlilik aile süsü verilerek kuyumculara verildi. Altınların sahte olduğunu anlamayan kuyumcular, dolandırıldıklarını anladıklarında çok geç olmuştu...

ALTIN 1

ASİT, KİMYASAL MADDELER...

Asit ve baz kimyasal maddeler var. Metaller kimyasal maddeler içine atılıyor. Isıtıcı yardımıyla ısıtıyorlar. Alaşım sıcak hale geldiğinde soğutuyorlar daha sonra kaplama yapıyorlar. Eritilmeye ait malzemeler de var, nikel denilen... Gramajı tutturmak için yapıyor.

Sahte altın organizasyonu bitti, altının daha inandırıcı olması için. Pres makinesi yardımıyla altına mühür de vurdular. Kuyumcu, mührü görünce altının gerçek olduğuna inandı.

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