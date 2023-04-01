Çeyrek altın görseli ile paylaştı! CHP’li Öztrak’tan dikkat çeken yorum: ‘Göz yaşartan acı özet…’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "1 Nisan" paylaşımı yaptı. Öztrak ekonominin geldiği noktayı gösteren "çeyrek altın-soğan" benzetlemeli bir paylaşım yaptı.

Öztrak’ın paylaştığı görselde "2002 yılında çeyrek altın 21 TL, 2023 yılıda 1 KG Soğan 19,90" ifadeleri yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı görseli, "Bugün 1 Nisan! Ama bu “1 Nisan Şakası” değil. 21 yılın göz yaşartan acı özeti" notuyla paylaştı.

MARKETTE SOĞAN’IN FİYATI MART’TA YÜZDE 17 ARTTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart’ta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 366,8 ile limonda görüldüğünü, markette 39 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı olduğunu bildirdi. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 23,6 ile dana ve kuzu eti olduğuna işaret eden Bayraktar, "Dana ve kuzu etini, yüzde 17,2 ile kuru soğan, yüzde 17 ile beyaz lahana, yüzde 13 ile sivri biber takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 27,1 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 21 ile patlıcan, yüzde 20,2 ile karnabahar, yüzde 13,2 ile salatalık izledi." değerlendirmesinde bulundu.

AÇLIK SINIRI 10 BİN TL YOLUNDA

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre mart ayında açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise bir ayda 30 bin 700 liradan 31 bin 241 liraya çıktı.



