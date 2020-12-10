Çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden güncel durum hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 750 TL’den alınan çeyrek ziynet 755 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 755 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,04 düşüş ile 466,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 466 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 466,20 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.071 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.092 TL’den, 425 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 429 TL’den, 3.001 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.021 TL’den, 1.500 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.510 TL’den, 466 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 466,20 TL'den ve 750 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 755 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler bugün; Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.
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