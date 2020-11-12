Çeyrek altın ne kadar? 12 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı hafta başında sert bir şekilde düşüşe geçmişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 751 TL’den alınan çeyrek ziynet 756 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 756 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre % 1,17 düşüş ile 466,50 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 466,30 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 466,50 TL’den, 3.073 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.094 TL’den, 425,30 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 429,30 TL’den, 3.003 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.023 TL’den, 1.502 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.512 TL’den ve 751 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 756 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
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Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarına ek olarak ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların ise destek olarak öne çıktığını kaydediyor.
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