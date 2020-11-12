Uzman yorumladı: Altının hikayesi bitmedi... Altın fiyatları ne olacak? Aşı bulunduğu için altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte ikinci dalganın geleceği endişesi New York’ta yeni koronavirüs dalgasını önlemek için önlemler yürürlüğe kondu. Altın fiyatları aşı haberlerinin ardından yatay seyretmeye devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi araştırması yaparken, aşı haberinin ardından uzmanlar altın fiyat tahminlerini tekrar gözden geçiriyor. Aşı haberlerini pozitif olarak değerlendiren bankalar altın için piyasa beklentisi ve görünümünü dikey yönde tutmaya devam ediyor. Hafta başına yatay başlayan altın, haftanın son günlerinde Rusya'nın da aşı açıklaması yapmasıyla yatay seyrediyor. Peki altın fiyatları ne olacak? Aşının bulunmasıyla tahminlerini güncelleyen uzmanlar, altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap vermeye çalışıyor. İşte RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney'den altın yorumu...

"ALTININ HİKAYESİ BİTMEDİ"

Tüm dünyada hızlı bir şekilde artan koronavirüs vakalarına yönelik endişeler güvenli liman alımlarının artmasına yol açtı. New York’ta yeni koronavirüs dalgasını önlemek için önlemler yürürlüğe kondu. Avrupa'da hızlı bir şekilde devam eden koronavirüs salgınında İngiltere 50 bin can kaybını geçen ilk ülke olarak açıklandı. Aşı haberlerinin gelmesiyle piyasaların nasıl etkileneceği merak ediliyordu. Son üç ayında en büyük düşüşünü yaşayan altın fiyatları yatay seyrederek güne devam ediyor.