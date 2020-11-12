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Uzman yorumladı: Altının hikayesi bitmedi... Altın fiyatları ne olacak? Aşı bulunduğu için altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:02 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, Almanya'dan gelen aşı haberinin ardından Rusya'nın da aşı açıklaması ile artan koronavirüs vakalarını dengeleyerek yatay seyretti. Aşının bulunmasıyla altın fiyatlarını düşürmeye devam edecek mi araştıran yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını araştırıyor. Aşının bulunmasıyla tahminlerini güncelleyen uzmanlar, altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap vermeye çalışıyor.

Uzman yorumladı: Altının hikayesi bitmedi... Altın fiyatları ne olacak? Aşı bulunduğu için altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte ikinci dalganın geleceği endişesi New York’ta yeni koronavirüs dalgasını önlemek için önlemler yürürlüğe kondu. Altın fiyatları aşı haberlerinin ardından yatay seyretmeye devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi araştırması yaparken, aşı haberinin ardından uzmanlar altın fiyat tahminlerini tekrar gözden geçiriyor. Aşı haberlerini pozitif olarak değerlendiren bankalar altın için piyasa beklentisi ve görünümünü dikey yönde tutmaya devam ediyor. Hafta başına yatay başlayan altın, haftanın son günlerinde Rusya'nın da aşı açıklaması yapmasıyla yatay seyrediyor. Peki altın fiyatları ne olacak? Aşının bulunmasıyla tahminlerini güncelleyen uzmanlar, altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap vermeye çalışıyor. İşte RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney'den altın yorumu...

uzmanlar altın fiyat tahminlerini

"ALTININ HİKAYESİ BİTMEDİ"

Tüm dünyada hızlı bir şekilde artan koronavirüs vakalarına yönelik endişeler güvenli liman alımlarının artmasına yol açtı. New York’ta yeni koronavirüs dalgasını önlemek için önlemler yürürlüğe kondu. Avrupa'da hızlı bir şekilde devam eden koronavirüs salgınında İngiltere 50 bin can kaybını geçen ilk ülke olarak açıklandı. Aşı haberlerinin gelmesiyle piyasaların nasıl etkileneceği merak ediliyordu. Son üç ayında en büyük düşüşünü yaşayan altın fiyatları yatay seyrederek güne devam ediyor.

Aşıdan sonra altın ve dolar fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?Aşıdan sonra altın ve dolar fiyatları ne olur... Altın fiyatları düşecek/yükselecek mi? Uzmanlardan altın yorumları! Altına yatırım yapılır mı?

“Altının hikayesi daha bitmedi.” diyerek açıklama yapan RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney, aşının ülkelere gönderilmesiyle birlikte sağlık krizinin nasıl olacağına dair yorum yaptı. Altın fiyatları yükselecek mi araştıran yatırımcılara kısa bir not açıklaması yapan Louney, “Aşı diğer ülkelere gönderilse bile hala dağıtım ve saklama sorunları ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı sağlık krizi aşı gelir gelmez hemen çözülmeyecektir.” dedi.

uzmanlar altın fiyat tahminlerini

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin sebeplerinden biri olan ABD seçim krizi devam ederken Donald Trump seçimi kazanan Joe Biden'ın başkanlığını ısrarla kabul etmemesi küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatları, çarşamba günü yüzde 0.6 değer kaybettikten sonra Singapur saatiyle 11:42’de yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,870.25 dolar seviyesine geldi. Altın fiyatları yükselecek mi merak eden yatırımcılar altın fiyatları pazartesi gününe yüzde 5.2 seviyesine kadar düşmüştü, bu da 1 Ağustos’tan bu yana yaşanan en büyük günlük düşüşü olmuştu. Uzmanlar aşı haberlerinin ardından altın fiyat tahminlerini güncelledikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

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