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Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu hafta altında altında sert düşüş yaşandı. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 13 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı hafta başında sert bir şekilde düşüşe geçmişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 754 TL’den alınan çeyrek ziynet 759 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 759 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre % 0,36 yükseliş ile 468,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 468 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 468,20 TL’den, 3.085 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.106 TL’den, 427 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 431 TL’den, 3.014 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.034 TL’den, 1.507 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.517 TL’den ve 754 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 759 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

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Goldman Sachs Group Inc. altının önümüzdeki birkaç ay belirli bir bant içerisinde dalgalanabileceğini belirtiyor. Ancak “2021 yılındaki reflasyon hikayesi kısa vadeli reel faizleri düşürerek, uzun vadeliler düşmekte zorlansa bile altın için destekleyici olacak.” ifadesi kullanılıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Goldman raporunda altının esas olarak doların düşüşüne karşılık hedge olarak alındığının altı çiziliyor. Bunun yanı sıra ABD'li yatırım bankası tarafından değerli metalin kısa vadeli reel faizlere karşı da biraz daha duyarlı olması bekleniyor.

Bankanın raporunda büyük gelişen piyasaların tüketici talebinde iyileşme olduğuna da dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra bu trendin önümüzdeki sene de sürmesinin beklendiği belirtiliyor. Banka, 2,300 dolar seviyesindeki 3, 6 ve 12 aylık hedeflerini korumaya devam ediyor.

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