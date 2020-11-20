Çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 743 TL’den alınan çeyrek ziynet 748 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 748 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,76 yükseliş ile 461,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,70 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.041 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.062 TL’den, 421 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 425 TL’den, 2.972 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.992 TL’den, 1.486 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.496 TL’den, 461,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,70 TL'den ve 743 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 748 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak %15'e çıkartması ve para politikasında sadeleşmenin sinyallerini vermesinin ardından gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi?
Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası bugün gün içinde dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydederken döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildiriyor. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.
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