FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 17:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 20 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 743 TL’den alınan çeyrek ziynet 748 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 748 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,76 yükseliş ile 461,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,70 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 3.041 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.062 TL’den, 421 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 425 TL’den, 2.972 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.992 TL’den, 1.486 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.496 TL’den, 461,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,70 TL'den ve 743 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 748 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak %15'e çıkartması ve para politikasında sadeleşmenin sinyallerini vermesinin ardından gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Yatırımcılar, koronavirüs aşı haberleri sonrası altın satıp hisse senetlerine hücum ettiYatırımcılar, koronavirüs aşı haberleri sonrası altın satıp hisse senetlerine hücum etti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi?

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası bugün gün içinde dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydederken döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildiriyor. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Yatırımcılar altın satıp, ona hücum etti!Yatırımcılar altın satıp, ona hücum etti!
Altının yön arayışı devam ediyorAltının yön arayışı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın
Buraya yatırım yapan yaşadı!
Buraya yatırım yapan yaşadı!
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yatırımcılar, koronavirüs aşı haberleri sonrası altın satıp hisse senetlerine hücum etti
Yatırımcılar altın satıp, ona hücum etti!
Faiz kararı sonrasında altın ve doların seyri... Uzmandan gram altın içi 420 TL tahmini! Dolar/TL ne olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası'na destek açıklaması
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası'na destek açıklaması
Zam geldi! Dilimi 3,24 TL'ye kilosu 180 TL'ye yükseldi
Zam geldi! Kilosu 180 TL'ye yükseldi
Marketlerden önemli uyarı: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.