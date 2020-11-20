Yatırımcılar, koronavirüs aşı haberleri sonrası altın satıp hisse senetlerine hücum etti

BofA'nın EFPR verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, küresel hisse senedi piyasalarına son iki haftada 71.4 milyar dolar ile şu ana kadarki en büyük fon girişi yaşandı. Fon akışında başı ABD ve gelişmekte olan pazarların borsaları çekti.

Fakat yatırımcılar geçen hafta 2.4 milyar dolarlık fon akışının olduğu yüksek seviyelerdeki teknoloji hisselerine yönelik yatırımlarını sonlandırmaya hazır değiller. BofA'nın yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılar ekonomiye duyarlı hisselere tekrar dönmekte olsalar da, teknoloji hisselerini satmayacaklar.

Genellikle ekonomideki döngülere karşı daha duyarlı olan hisseler, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın bu ay başındaki aşı testleriyle ilgili olumlu açıklamasından sonra ekonomik toparlanma umutlarının artmasıyla yükselişe geçmişti.

BofA, 2021'in "aşı yılı" olacağını öngördüğünü belirterek, bunun neticesinde ekonomideki değişikliklere duyarlı hisselerin diğer hisselere, yüksek getirili borçlanma araçlarının yatırım yapılabilir seviyedeki karşı, gelişmekte olan piyasaların S&P 500'e karşı ve piyasa değeri düşük şirketlerin piyasa değeri büyük şirketlere karşı daha yüksek performans göstereceğini ifade etti.