FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 07:13 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Haziran 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 622 lira, gram altın ise 379 lira cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 17 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne yatay başlamasının ardından fiyatı 379,4 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,4 liradan tamamladı.
Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor.

29 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.600 liradan satılıyor.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa artışla 1.773 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.773 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385 - 390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Faizler düştü, satışlar arttıFaizler düştü, satışlar arttı
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

Faizler düştü, satışlar arttı

Faizler düştü, satışlar arttı

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor!

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kibele' çikolata markası oldu

'Kibele' çikolata markası oldu

1 Haziran’dan itibaren 93 bin kredili konut satıldı

Faizler düştü, satışlar arttı

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

Yargıtay’dan yanlış envanter yapan müdüre kötü haber

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Türkiye'den Avrupa'ya ceset torbaları ve koruyucu kıyafet ihraç ediliyor

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor!

Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.