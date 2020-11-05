FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? 5 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? 5 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 17:38 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 5 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? 5 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son günlerde gram altında da ciddi yükseliş yaşanıyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 843 TL’den alınan çeyrek ziynet 848 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 848 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre % 0,96 yükseliş ile 524 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 523,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 524 TL’den, 3.452 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.473 TL’den, 477,70 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 481,70 TL’den, 3.373 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.393 TL’den, 1.687 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.697 TL’den ve 843 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 848 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistlere göre yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı takip ediliyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydediyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.890 doların destek, 1.920 doların da direnç olarak öne çıktığını kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Merkez Bankası rezervleri azaldıMerkez Bankası rezervleri azaldı
Kira yardımı veriliyor!Kira yardımı veriliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Perakende devi duyurdu! 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
Perakende devi duyurdu! 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorine 10 kuruş zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Bakan Albayrak duyurdu! Türkali-1 kuyusunda aramalar başladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
300 kilo ile başladığı paspas siparişlerine yetişemiyor
300 kilo ile başladı! Siparişleri yetiştiremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz yummayacağız
Yargıtay'dan kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin karar
Kadroya geçen işçi ücreti için önemli açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.