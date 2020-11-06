Çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Bir yandan ABD Başkanlık Seçimleri takip ediliyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son günlerde gram altında da ciddi yükseliş yaşanıyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 867 TL’den alınan çeyrek ziynet 872 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 872 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre % 2,81 yükseliş ile 538,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 538,70 TL’den, 3.549 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.570 TL’den, 491 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 495 TL’den, 3.468 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.488 TL’den, 1.734 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.744 TL’den ve 867 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 872 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistlere göre yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında da ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip ediliyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydediyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların da direnç olarak öne çıktığını kaydediyor.
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