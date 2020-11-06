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Piyasalarda ABD seçim krizi... Joe Biden'ın başkanlığı altın ve dolar fiyatını nasıl etkiler? ABD seçimlerinin dolar ve altına etkisi!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

ABD seçim yarışı hızla devam ederken gözler Pensilvanya'dan gelecek sonuçlara yöneldi. Trump'ın önde götürdüğü Pensilvanya oylamasında çıkacak sonuç ile Joe Biden'ın başkanlığı netleşecek mi merak ediliyor. Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki veriyor merak ediliyor. Küresel piyasalarda etkili olan ABD seçimlerini Joe Biden alırsa altın ve dolar fiyatları ne olur? ABD başkanlık seçimi sürecinde piyasaların tepkisi nasıl? İşte piyasalarda ABD seçimlerinin etkisi...

Piyasalarda ABD seçim krizi... Joe Biden'ın başkanlığı altın ve dolar fiyatını nasıl etkiler? ABD seçimlerinin dolar ve altına etkisi!

Altın yatırımcıları ABD seçimlerinden dolayı doların son bir aydaki en düşük gerilemesini yaşamasının ardından, Temmuz ayından sonra en büyük haftalık kazancını aldı. Bütün dünyada heyecanla beklenen ABD başkanlık seçim yarışının Demokratların adayı Joe Biden'ın önde götürmesi piyasaları hareketlendirdi. Son olarak bugün Pensilvanya eyaletinde çıkan seçim sonuçlarında Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump'ın önde götürmesi küresel piyasalarda etkili oldu. ABD seçimlerinin belirsizliğinden etkilenen dolar ve altın fiyatları normal seyrinin dışında bir şeyir izlemeye devam ederken altın yatırımcısına büyük oranda kar sağladı. ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın ve dolar fiyatları ne olur araştırılırken, Trump seçimi kaybederse dolar ve altın fiyatları nasıl olur merak ediliyor. İşte ABD başkanlık seçimlerinin dolar ve altın üzerindeki son etkileri...

ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın ve dolar fiyatları ne olur

SEÇİMİ JOE BIDEN KAZANIRSA ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Altın ve dolar yatırımcılarının kritik günler olarak tanımladığı ABD seçim sürecinde kim kazançlı çıkacak merakla bekleniyor. ABD başkanlık seçimini Joe Biden kazanırsa dolar ve altın fiyatları yükselir mi merak eden yatırımcılar, ABD seçimlerinden etkilenen piyasaların son durumunu araştırıyor. Seçim sürecinde altın fiyatları ons başına 1950 dolara yükseldikten sonra 1940 dolar dolaylarında fiyatlandırmaya devam ediyor.

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Mevcut ABD Başkanı Donald Trump seçimlerin meşruiyetini sorgularken Joe Biden’ın lider çıktığı eyaletlerdeki sandıklardan çıkan oyların fazlalığından dolayı şikayetçi oluyor. Konuyu mahkemeye taşıyan Trump seçimi kaybederse dolar ve altın fiyatları ne olur merak ediliyor. Ekim ayında dar bir aralıkta işlem gören altın, seçim sonuçları ve mali teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerle, perşembe günü güvenli liman alımlarıyla Ekim ayı fiyat aralığını kırmış oldu.

ABD seçimlerini Trump kaybederse altın ve dolar fiyatları ne olur

TRUMP SEÇİMİ KAYBEDERSE DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Trump'ın seçim yarışında yaptığı siyasi yorumları küresel piyasalarda belirsizliğe yol açarken, Fed Başkanı Jerome Powell ise merkez bankasının önümüzdeki aylarda varlık alım programında bir değişikliğe gidebileceğine dair açık kapı bıraktı ve daha fazla mali ve parasal desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

IG Asia Pte piyasa stratejisti Jingyi Pan, “Trump’ın yorumları siyasi belirsizliklere dair endişeleri artırdı.” dedi. ABD’deki siyasi belirsizlikler ve Fed’in parasal genişlemeyi sürdüren tutumuyla altın için görünümün pozitif olduğunu belirtti. Spot altın pazartesiden bu yana yüzde 3.93 değer kazandıktan sonra bugün yüzde 0.49 değer kaybederek ons başına 1,940.06 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksiyse 2018 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 yükseliş kaydetti. ABD seçim sürecinde belirsizlikler küresel piyasalarda etkili olurken, Trump seçimleri kaybederse piyasalarda durum ne olur merak ediliyor.

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