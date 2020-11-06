Piyasalarda ABD seçim krizi... Joe Biden'ın başkanlığı altın ve dolar fiyatını nasıl etkiler? ABD seçimlerinin dolar ve altına etkisi!

Altın yatırımcıları ABD seçimlerinden dolayı doların son bir aydaki en düşük gerilemesini yaşamasının ardından, Temmuz ayından sonra en büyük haftalık kazancını aldı. Bütün dünyada heyecanla beklenen ABD başkanlık seçim yarışının Demokratların adayı Joe Biden'ın önde götürmesi piyasaları hareketlendirdi. Son olarak bugün Pensilvanya eyaletinde çıkan seçim sonuçlarında Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump'ın önde götürmesi küresel piyasalarda etkili oldu. ABD seçimlerinin belirsizliğinden etkilenen dolar ve altın fiyatları normal seyrinin dışında bir şeyir izlemeye devam ederken altın yatırımcısına büyük oranda kar sağladı. ABD seçimlerini Joe Biden kazanırsa altın ve dolar fiyatları ne olur araştırılırken, Trump seçimi kaybederse dolar ve altın fiyatları nasıl olur merak ediliyor. İşte ABD başkanlık seçimlerinin dolar ve altın üzerindeki son etkileri...

SEÇİMİ JOE BIDEN KAZANIRSA ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Altın ve dolar yatırımcılarının kritik günler olarak tanımladığı ABD seçim sürecinde kim kazançlı çıkacak merakla bekleniyor. ABD başkanlık seçimini Joe Biden kazanırsa dolar ve altın fiyatları yükselir mi merak eden yatırımcılar, ABD seçimlerinden etkilenen piyasaların son durumunu araştırıyor. Seçim sürecinde altın fiyatları ons başına 1950 dolara yükseldikten sonra 1940 dolar dolaylarında fiyatlandırmaya devam ediyor.